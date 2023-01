Nächste Nintendo-Konsole wohl noch weit entfernt: Switch-Produktion soll angekurbelt werden

Laut einem neuen Insider-Bericht will Nintendo die Switch-Produktion 2023 noch einmal ordentlich ankurbeln. Das dürfte dann wohl bedeuten, dass wir in naher Zukunft erst einmal keine Nachfolge-Konsole bekommen. Wer inständig auf eine Switch Pro oder Switch 2 hofft, muss sich also noch ein bisschen gedulden.

Nintendo Switch-Produktion wird offenbar gesteigert: Keine Switch Pro in Sicht

Darum geht's: Statt die Nintendo Switch nach sechs Jahren langsam auslaufen zu lassen und eine neue Konsolengeneration an den Start zu bringen, will Nintendo offenbar nochmal richtig Gas geben und mehr Einheiten produzieren lassen.

Daher kommt die Nachricht: Die Meldung stammt von Bloomberg, also aus einer seriösen Quelle. Die zitierten Menschen sollen mit diesen Angelegenheiten vertraut sein, wollen aber anonym bleiben. Wir können aber zumindest davon ausgehen, dass die Nachricht Hand und Fuß hat.

Wieso das Ganze? Die Lage scheint eindeutig zu sein. Nintendo kann es sich einfach leisten, weiterhin voll auf die Nintendo Switch zu setzen, weil sich die Konsole nach wie vor sehr gut verkauft. Etwaige Einbußen oder geringere Verkäufe sollen nicht an fehlender Nachfrage, sondern wenn, dann an Liefer- und Produktionsschwierigkeiten wie der Chipknappheit liegen.

Zelda könnte Rolle spielen: Womöglich kurbelt Nintendo auch die Produktion der Nintendo Switch-Konsolen an, weil im Mai Zelda: Tears of the Kingdom erscheint. Der lang erwartete Nachfolger zu Zelda: Breath of the Wild könnte für eine Steigerung der Nachfrage sorgen und den Konsolen-Verkauf ankurbeln.

So sieht der Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom aus:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Ebenfalls denkbar wäre, dass eine limitierte Switch OLED-Edition im Look des kommenden Zelda: Tears of the Kingdom erscheint. Die könnte dann selbst bei denjenigen, die schon eine Nintendo Switch haben, den Wunsch auslösen, sich noch eine zu kaufen.

Im laufenden Finanzjahr und bis Ende März soll Nintendo laut Bloomberg um die 21 Millionen Nintendo Switch-Konsolen verkauft haben. Dabei war die Prognose des Konzerns noch im November auf "nur" 19 Millionen herunter korrigiert worden. Aber offenbar ist Nintendo jetzt wieder optimistisch, noch mehr Konsolen herzustellen und auch verkaufen zu können.

Habt ihr eine Switch? Würdet ihr euch noch eine im Zelda: Tears of the Kingdom-Look kaufen?