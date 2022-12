Zelda: Switch OLED im Tears of the Kingdom-Design aufgetaucht

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint im Mai 2023 der wohl meistersehnte Titel für die Switch, der aktuell am Nintendo-Horizon auf uns wartet. Zum Spiel selbst haben wir jetzt zwar keine Neuigkeiten, aber immerhin zu einer mutmaßlichen Special Edition des Switch OLED-Modells. Im Internet sind nun nämlich Bilder geleakt worden, die – sofern sie sich als echt herausstellen – ein ganz besonderes Stück Hardware offenbaren.

So sieht vielleicht eine neue Zelda TotK-Switch aus

Bei der besagten Switch-Konsole handelt es sich um das OLED-Modell, dass auf viel Gold und Weiß sowie grüne Akzente setzt. Während die Joy-Cons vor allem in Gold erstrahlen, präsentiert sich die Docking-Station in Weiß mit goldenem Muster. Wie für The Legend of Zelda typisch, ist auch das Triforce abgebildet.

Im Folgenden haben wir euch einen Teil der geleakten Bilder eingebunden. Mehr findet ihr auf Famiboards (wo sie laut Insider Gaming ursprünglich aufgetaucht sein sollen) und Imgur.

Wie Insider Gaming anmerkt, scheint die Konsole nicht mit dem Spiel Zelda: Tears of the Kingdom ausgeliefert zu werden. Dementsprechend könnte sie noch vor dem Release des Spiels am 12. Mai 2023 erscheinen.

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Aber Achtung!

Bis auf Weiteres handelt es sich hierbei nur um ein Gerücht. Es ist noch nicht sicher, ob die Bilder wirklich eine echte Switch OLED im Zelda-Design zeigt, oder ob es sich doch nur um einen aufwendigen Fake handelt. Famiiboard-User Kysen gibt auch nicht an, woher die Bilder stammen. Wir fragen bei Nintendo aber nach, was es mit dem Modell auf sich hat.

Dass es sich hierbei aber durchaus um eine echte Switch handelt, wäre nicht groß verwunderlich. Immerhin haben auch andere große Nintendo-Titel wie Animal Crossing: New Horizons und zuletzt Pokémon Karmesin/Purpur ihre eigenen Special Editions einer Switch-Konsole bekommen.

Alles, was es aktuell zum Breath of the Wild-Nachfolger Tears of the Kingdom zu wissen gibt, findet ihr in unserer großen Zusammenfassung zum Spiel.

Was haltet ihr von dem OLED-Modell im Zelda-Design? Würdet ihr sie euch zulegen, sofern sie wirklich echt ist?