Zelda: Tears of the Kingdom bekommt Altersfreigabe und das ist ein gutes Zeichen für den Release

Zelda-Fans mussten bereits eine ganze Weile geduldig auf den Nachfolger zu Breath of the Wild warten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sollte eigentlich bereits in diesem Jahr erscheinen, wurde dann aber verschoben. 2023 soll es jetzt aber endlich so weit sein und die Chancen stehen gut, dass der Release diesmal final ist. Das Spiel hat jetzt nämlich in den USA vom ESRB (Entertainment Software Ratings Boards) eine Alterseinstufung bekommen, die auf der offiziellen Nintendo-Seite zum Spiel zu finden ist.

Zelda: TotK bekommt gleiche Einstufung wie der Vorgänger

Demnach erhält das Spiel eine Freigabe ab 10 Jahren in den USA. Grund dafür sind Fantasy-Gewalt und leicht anzügliche Themen. Zum Vergleich: Der 2017er-Ableger hat genau die gleiche Alterseinstufung bekommen. Obwohl der erste Teaser zum Spiel auf ein düsteres Setting hingedeutet hat, müssen wir uns also wohl keine Sorgen machen, dass der Ton sich allzu sehr ändert.

Natürlich ist die ESRB-Einstufung noch kein Garant für die Einhaltung des Releasetermins. Bevor Zelda: Tears of the Kingdom erscheinen kann, bekommt es noch eine rechtsverbindliche Alterseinstufung in verschiedenen Ländern, etwa von der PEGI oder in Deutschland von der USK. Trotzdem bedeutet die Einstufung, dass sich das Spiel bereits in einem Zustand befindet, in dem alle Elemente der Story und Grafik bewertet werden können.

Apropos Grafik, hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer anschauen:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Mehr zu Zelda:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom soll nach der Verschiebung planmäßig am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Alles, was wir bisher zur Story, Gameplay, Welt und möglichen Koop des BotW-Nachfolgers wissen, haben wir euch im Übersichtsartikel zusammengefasst.

Hattet ihr mit dieser Altersfreigabe gerechnet?