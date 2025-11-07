Der nächste große Switch 2-Hit erscheint in zwei Wochen: Spielt ihn schon an diesem Wochenende kostenlos!

Der Release des nächsten exklusiven Switch 2-Spiels von Nintendo steht kurz bevor. NSO-Mitglieder dürfen es schon vorher ausprobieren, ohne Extrakosten!

Schon in knapp zwei Wochen steht uns der Release eines weiteren großen Spiels für Nintendo Switch 2 bevor: Am 20. November erscheint Kirby Air Riders exklusiv für die neue Konsole. Das kreative Action-Rennspiel könnt ihr an diesem Wochenende bereits kostenlos ausprobieren. Hier im Nintendo eShop könnt ihr euch die Demo des Anspiel-Events herunterladen:

Eine Bedingung müsst ihr allerdings erfüllen, um an dem sogenannten "Global Test Ride" teilzunehmen: Ihr braucht ein Abo bei Nintendo Switch Online, was schon deshalb Sinn macht, weil die Aktion nicht zuletzt zum Austesten des Online-Multiplayers dient, für den der Abo-Service generell nötig ist.

Kirby Air Riders kostenlos spielen: Wann geht es los?

Herunterladen könnt ihr die Anspiel-Demo schon ab Freitagnachmittag. Den Fahrschule-Modus, der euch die Grundlagen des Spiels beibringt, könnt ihr dann durchgehend bis zum Erscheinen von Kirby Air Riders am 20. November spielen.

Die beiden großen Haupt-Modi Air Ride und City Trial (mehr dazu, was es mit diesen Modi auf sich hat, erfahrt ihr weiter unten in diesem Artikel) könnt ihr hingegen an diesem Wochenende während dreier jeweils sechs Stunden langer Testphasen ausprobieren. Hier die Uhrzeiten im Überblick:

Dreimal könnt ihr an diesem Wochenende Kirby Air Riders kostenlos spielen.

Falls ihr an diesem Wochenende keine Zeit zum Spielen habt, braucht ihr übrigens nicht traurig zu sein: Am nächsten Wochenende, also am 15. und 16. November, wird es zu den gleichen Uhrzeiten noch einmal drei kostenlose Testphasen geben. Hier findet ihr alle Infos zu den Terminen und zur Anspiel-Version:

Was ist Kirby Air Riders überhaupt?

1:29 Kirby Air Riders im Trailer - Nach 20 Jahren kehrt das Rennspiel-Spin-off dieses Jahr auf der Switch 2 zurück

Autoplay

Kirby Air Riders, Nachfolger des vor rund 22 Jahren erschienenen Kirby Air Ride, ist ein actionreiches Rennspiel, das auf den ersten Blick an Mario Kart erinnern mag, aber tatsächlich vieles völlig anders macht. Mit einem von vielen Ridern mit individuellen Spezialfähigkeiten, steigt ihr in ungewöhnliche Maschinen, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben und sich zudem an Größe und Gewicht eures Riders anpassen.

Schon das Kern-Gameplay von Kirby Air Riders bietet zwei große Besonderheiten: Zum einen seid ihr nicht nur auf dem Boden unterwegs, sondern legt große Distanzen fliegend zurück. Zahlreiche Rampen auf den Strecken befördern euch hierfür in die Luft. Zum anderen beschleunigen die Vehikel von selbst. Ihr müsst also kein Gas geben, sondern lediglich lenken und bremsen, wobei ihr durch Letzteres zugleich euren Turbo aufladet.

Unter den Vehikeln von Kirby Air Riders finden sich sowohl leichte Maschinen, die weit durch die Luft gleiten, als auch schwer gerüstete Fahrzeuge.

Da auch das Auslösen der sogenannten Spezial-Power, über die euer Rider verfügt, sowie das Stehlen der Spezial-Power von Gegnern über diesen Turbo-Aufladen-Knopf funktioniert, kommt Kirby Air Riders mit sehr wenigen Buttons aus. Das bedeutet aber keineswegs, dass es sich um ein simples Spiel handelt. Tatsächlich entwickelt der Action-Racer eine erstaunliche Komplexität in seinen beiden Haupt-Modi, die wir euch hier näher vorstellen:

Air Ride

Der optische Abwechslungsreichtum der Strecken im Air Ride-Modus ist beeindruckend.

Air Ride könnt ihr im Anspiel-Event sowohl online als auch offline spielen. Der Modus bietet klassische Rennen, in denen bis zu sechs Rider auf abwechslungsreichen und optisch eindrucksvollen Strecken gegeneinander antreten. Von farbenfrohen, idyllischen Wiesen bis hin zu finsteren Höhlen ist hier alles dabei. In diesem Modus zieht jeder Fahrer eine Spur von Sternen hinter sich her, die euch beim Einsammeln einen Extra-Schub geben. Deshalb seid ihr im Vorteil, wenn ihr euch Gegnern im Windschatten nähert.

Die Komplexität kommt nicht zuletzt durch die verschiedenen Spezialtechniken der Rider ins Spiel, von König Dededes Düsenhammer über Meta Knights finstere Schwingen bis hin zu den extrascharfen Currybomben des Kochs. Diese Techniken ermöglichen euch in den Rennen ganz unterschiedliche Taktiken, besonders dann, wenn ihr in den Rennoptionen einstellt, dass die Maschinen zerstörbar sein sollen. In diesem Fall müsst ihr schließlich nicht unbedingt schnell sein, solange ihr nur ordentlich Schaden austeilt.

City Trial

Der City Trial-Modus: Fünf Minuten habt ihr Zeit, um euch auf der Insel Celestia für den finalen Wettbewerb vorzubereiten.

City Trial ist ein einzigartiger Modus für bis zu 16 Spieler*innen, der mehr mit einem Battle Royale als mit einem gewöhnlichen Rennspiel gemein hat. Er findet auf der riesigen schwebenden Insel Celestia statt, auf der ihr euch zu Beginn jeder Runde fünf Minuten lang frei bewegen und die verschiedenen Bereiche vom alten Schiffswrack bis zum Drachenkopf-Vulkan erforschen könnt. Euer Ziel ist es, während dieser Zeit sogenannte Stärkungen einzusammeln, mit denen ihr eure Maschine aufrüstet.

In diesen fünf Minuten kämpft ihr ständig gegen andere Rider und könnt auch an spontanen Events wie kurzen Rennen und Bosskämpfen teilnehmen, um euch Belohnungen zu verdienen. Ist die Zeit abgelaufen, tretet ihr im Stadion zum großen Final-Event an, über das vorher abgestimmt wird. Hier kann es etwa darum gehen, möglichst viele Gegner zu erledigen oder möglichst weit zu fliegen. Eure Siegchancen hängen stark davon ab, ob ihr eure Maschine richtig vorbereitet habt.

Top Ride, Roadtrip, Split Screen & mehr

Durch Top Ride werdet ihr in der finalen Version von Kirby Air Riders auch aus der Top-Down-Perspektive spielen können.

Neben den im Anspiel-Event spielbaren Modi wird es in der Vollversion von Kirby Air Riders übrigens noch weitere Modi und Varianten geben. Mit Top Ride wird ein dritter Haupt-Modus enthalten sein, der Rennen aus der Top-Down-Perspektive bietet und sich damit besonders gut für den lokalen Multiplayer eignet. Er wird aber auch online mit bis zu acht Spieler*innen spielbar sein.

Außerdem gibt es mit Road Trip eine Art Abenteuer-Modus, in dem ihr auf eine weite Reise geht und euch unterwegs verschiedensten Herausforderungen stellt. Die Modi Air Ride und City Trial werden zudem auch im Split Screen spielbar sein, sodass bis zu vier Spieler*innen gleichzeitig an einer Konsole antreten können.

City Trial und Air Ride werden auch lokal im Split Screen spielbar sein.

Daneben soll es für alle Modi verschiedene Varianten und Einstellungsmöglichkeiten geben, die für noch mehr Spielspaß und Anpassbarkeit an die eigenen Vorlieben sorgen. So wird City Trial etwa auch als Teamkampf mit bis zu acht Ridern pro Team spielbar sein, während ihr in Air Ride und Top Ride in der Time-Attack-Variante um Bestzeiten kämpfen könnt.

Erfahrt mehr über Kirby Air Riders vom Kirby-Erfinder persönlich!

47:28 Nintendo zeigt neues Switch 2-Exclusive für 45 Minuten, das ordentliche Konkurrenz für andere Racer sein könnte

Autoplay

Falls ihr noch mehr über Kirby Air Riders erfahren möchtet, solltet ihr euch das obige Video der Nintendo Direct ansehen. Dort erklärt euch Game Director und Kirby-Erfinder Masahiro Sakurai persönlich alle Eigenheiten des ungewöhnlichen Rennspiels und führt euch die verschiedenen Charaktere und Vehikel sowie die Modi Air Ride und City Trial selbst vor. Auf diese Weise könnt ihr auch gleich ein paar Tricks lernen, die euch bei euren ersten eigenen Runden im Anspiel-Event am Wochenende helfen können.

Nintendo Switch Online jetzt schon ab 1,67€ pro Monat schnappen!

Für den geringen monatlichen Preis hat Nintendo Switch Online eine Menge zu bieten.

Wie schon gesagt, könnt ihr nur dann am Anspiel-Event von Kirby Air Riders teilnehmen, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Falls ihr noch kein Abo habt, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, das zu ändern. Schließlich bietet der Service mit Vorteilen wie Online-Multiplayer, Zugriff auf hunderte Klassiker der Nintendo-Spielegeschichte sowie exklusiven Angeboten und Spielen wie Tetris 99 ohnehin schon eine Menge!

Das Monatsabo von Nintendo Switch Online bekommt ihr bereits ab 3,99€, das Jahresabo ab 19,99€. In letzterem Fall zahlt ihr auf den Monat gerechnet also nur noch schlappe 1,67€! Für alle, die den Service erst mal ausprobieren möchten, gibt es außerdem eine kostenlose siebentägige Testmitgliedschaft, die ihr natürlich auch nutzen könnt, um am Wochenende Kirby Air Riders zu spielen. Mehr zu den Abo-Optionen erfahrt ihr hier: