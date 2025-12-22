PS5-Shooter aus 2025 im Angebot: Diese Neuauflage eines legendären Klassikers aus 2006 gibt es jetzt schon zum halben Preis!

Diesen Shooter-Klassiker könnt ihr seit diesem Jahr erstmals auf einer PlayStation-Konsole spielen.

Einer der großen Shooter-Klassiker der letzten Jahrzehnte hat 2025 eine Neuauflage bekommen und es dadurch erstmals auch auf eine PlayStation-Konsole geschafft. Das PS5-Remaster des ursprünglich 2006 exklusiv für Xbox 360 erschienenen Actionspiels könnt ihr jetzt, nur knapp vier Monate nach seinem Release, bei Amazon bereits zum halben Preis abstauben. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Das Angebot soll laut Shopseite noch bis zum 7. Januar gültig sein. Allerdings sind gute Deals mit PS5-Spielen bei dem Händler gerne mal recht schnell ausverkauft, deshalb empfehlen wir euch, besser nicht allzu lange zu warten. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Ein Klassiker in düsterer Pracht: Das bietet das PS5-Remaster des Shooter-Hits

Die düstere Spielwelt von Gears of War wirkt durch die hübschere Neuauflage noch stimmungsvoller.

Es geht hier um Gears of War Reloaded, das bereits die zweite Neuauflage des Shooter-Klassikers aus dem Jahr 2006 ist, nach der Ultimate Edition aus dem Jahr 2015. Die neue Version bietet alle Inhalte, die schon die Ultimate Edition geliefert hat, also das Spiel mit Single- und Multiplayer, allen später erschienenen DLCs sowie mit einem Bonus-Akt für die Story-Kampagne. Daneben bekommt ihr natürlich ein großes grafisches Update geboten.

Gears of War Reloaded liefert neue Texturen und Lichteffekte sowie höhere Auflösung. In der Kampagne könnt ihr nun 60 fps bei 4K-Auflösung und im Multiplayer sogar bis zu 120 fps bekommen. Das Upgrade lohnt sich auch deswegen, weil Gears of War schon immer nicht zuletzt durch seine Optik beeindruckt hat, wobei es allerdings nicht allein um die technische Qualität, sondern auch um das tolle Artdesign der Spielwelt mit ihrem düsteren Gothic-Look geht.

13:32 Gears of War: Reloaded im Test

Autoplay

In Gears of War kämpft ihr in einer dystopischen Zukunft um das Überleben der Menschheit. 14 Jahre nach einer Invasion des Planeten durch die insektenartige Alien-Rasse der Locust kämpft ihr als Mitglied einer Gruppe von Elitesoldaten, der Delta Squad, gegen die Bedrohung. Die Aliens, die sich durch den Boden graben, haben bereits große Teile der Welt in Schutt und Asche gelegt, doch sie ist noch immer voll von eindrucksvoller Architektur.

Spielerisch handelt es sich bei Gears of War um ein Urgestein der Third-Person-Deckungsshooter, bei denen überlegtes Vorgehen und gute Positionierung mindestens ebenso wichtig sind wie schnelle Reaktionen und Zielgenauigkeit. Dieses Spielprinzip funktioniert auch heute noch immer ausgezeichnet, zumal die Neuauflage hier und da bei der Steuerung noch etwas nachgebessert hat.