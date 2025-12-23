  • Anzeige

Switch 2 jetzt im Top-Angebot: MediaMarkt hat gerade einen der besten Deals des Jahres mit der neuen Konsole gestartet!

Neues Hammer-Angebot mit der Nintendo Switch 2: Bei MediaMarkt könnt ihr euch die Konsole jetzt zusammen mit zwei exklusiven Top-Spielen zum Sparpreis sichern!

23.12.2025 | 10:03 Uhr


Einen besseren Deal mit der Nintendo Switch 2 als dieses neue MediaMarkt-Angebot dürftet ihr nicht so bald finden!

MediaMarkt hat gerade ein neues Top-Angebot mit der Nintendo Switch 2 gestartet: Die Konsole könnt ihr euch jetzt zusammen mit den beiden Nintendo-Exklusivspielen Mario Kart World und Pokémon-Legenden: Z-A günstig sichern. Der Preis fällt dabei niedriger aus als der normale UVP des Mario-Kart-Bundles ohne das Pokémon-Spiel! Ihr findet das Angebot, wenn ihr diesem Link folgt und dann ein wenig nach unten scrollt:

Switch 2 jetzt zum Top-Preis im MediaMarkt-Angebot abstauben!

Der Deal ist Teil des kürzlich gestarteten Final Countdown Sales bei MediaMarkt, der noch bis zum 30. Dezember um 20 Uhr läuft und durch den ihr noch viele weitere Angebote abstauben könnt. So bekommt ihr beispielsweise 20 Prozent Extra-Rabatt auf Switch- und Switch 2-Spiele, wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet. Der Sale ist also eine tolle Gelegenheit, sich günstig mit noch mehr großen Switch 2-Hits wie Donkey Kong Bananza einzudecken:

MediaMarkt Final Coutndown Sale: Switch-Spiele und vieles mehr im Angebot!

Neues Switch 2-Bundle: Wie gut ist das MediaMarkt-Angebot?

Video starten 37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Für das neue Switch 2-Bundle mit Mario Kart World und Pokémon-Legenden: Z-A bei MediaMarkt zahlt ihr 499€. Beim Einzelkauf würden die beiden Spiele aktuell bei MediaMarkt trotz der 20 Prozent Extra-Rabatt 63,99€ und 50,39€ kosten. Zieht man diesen Wert vom Gesamtpreis des Bundles ab, bleiben für die Konsole selbst nur noch 384,62€ übrig – ein fantastischer Preis für die Nintendo Switch 2, deren UVP einzeln bei 469€ liegt.

Switch 2 jetzt mit Mario Kart World und neuem Pokémon-Spiel schnappen!

Wir haben uns bei anderen großen Shops und auf Vergleichsplattformen umgesehen und keinen vergleichbar guten Deal mit der Nintendo Switch 2 gefunden. Es scheint auch eher unwahrscheinlich, dass in den kommenden Wochen noch ein besseres Angebot kommt, schließlich gab es selbst am Black Friday keinen günstigeren Deal.

Video starten 10:29 Pokémon-Legenden: Z-A - Testvideo zum neuen Taschenmonster-Abenteuer

Mindestens dann, wenn ihr euch sowohl für Mario Kart World als auch für Pokémon-Legenden: Z-A interessiert, würden wir euch deshalb den Kauf des MediaMarkt-Angebots absolut empfehlen. Das Pokémon-Spiel könnt ihr zudem auch leicht weiterverkaufen, wenn ihr es nicht haben wollt, das es euch in der physischen-Version geliefert wird. Bei Mario Kart World ist das hingegen nicht so einfach, da ihr dieses Spiel nur als Download bekommt.

Switch 2 jetzt in einem der besten Angebote des Jahres abstauben!
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
