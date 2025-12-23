300 Tonies jetzt im Angebot: MediaMarkt startet großen Sale mit Tonie-Figuren von Disney bis Paw Patrol!

Bei MediaMarkt könnt ihr gut eine Woche lang Tonie-Figuren im Angebot abstauben. Die beliebtesten könnten aber schnell ausverkauft sein.

MediaMarkt hat gerade eine große Aktion gestartet, durch die ihr Rabatt bekommen könnt, wenn ihr zwei der beliebten und normalerweise sehr preisstabilen Tonie-Figuren zusammen kauft. Zur Auswahl steht dabei mit rund 300 Tonies ein großer Teil des bei MediaMarkt verfügbaren Sortiments, darunter auch viele der beliebtesten Franchises von Paw Patrol über Disney bis SpongeBob. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Die Aktion ist übrigens Teil eines größeren MediaMarkt-Sales zum Jahresende, der noch bis 20 Uhr am 31. Dezember läuft. Ihr solltet allerdings damit rechnen, dass die beliebtesten Tonies schon lange vorher ausverkauft sein könnten. Die Übersicht über alle Angebote des Sales, zu denen beispielsweise auch 4K-Fernseher, Handys und die Nintendo Switch 2 sowie diverse Switch-Spiele gehören, findet ihr hier:

Was ist das Besondere an Tonie-Figuren?

Die Toniebox und die Figuren sind kinderleicht zu bedienen.

Falls ihr tatsächlich noch nicht von Tonie-Figuren gehört haben solltet, hier eine kurze Erklärung: Tonies sind eine Mischung aus Spielzeug und Hörspiel: Die Figuren werden oben auf eine Toniebox gestellt, bei der es sich um eine kompakte Lautsprecherbox handelt. Dann werden in der Regel Geschichten, bei manchen Tonies auch Songs abgespielt. So werden die Kinder auf doppelte Weise unterhalten und ihre Fantasie beim Spielen wird durch die Geschichten zusätzlich angeregt.

Einer der größten Vorteile von Tonies ist zudem, dass sowohl die Figuren als auch die Toniebox sehr stabil sind. Anders als bei anderen Geräten zum Abspielen von Hörspielen wie Tablets oder Handys müsst ihr also keine Katastrophe befürchten, wenn ihr Kinder mal mit den Tonies allein lasst. Ebenso wichtig: Da die Tonies im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht zu bedienen sind, lernen selbst kleine Kinder sehr schnell, mit ihnen umzugehen, und brauchen keine Hilfe.

