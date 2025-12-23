500 Switch-Spiele ab jetzt im Angebot: Bei MediaMarkt gibt's zu Weihnachten ALLE Hits für Switch & Switch 2 günstiger!

Zu den Feiertagen könnt ihr euch bei MediaMarkt hunderte Spiele für Switch und Switch 2 günstiger sichern!

MediaMarkt hat gerade eine neue Aktion gestartet, durch die ihr jetzt haufenweise Spiele für Switch und Switch 2 günstiger abstauben könnt: Wenn ihr euch bei myMediaMarkt einloggt, bekommt ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf teils ohnehin schon deutlich reduzierte Spiele. Die Aktion gilt für alle fast 500 Switch- und Switch-2-Spiele, die MediaMarkt aktuell auf Lager hat, darunter große Nintendo-Hits ebenso wie Third-Party-Titel. Hier geht’s zur Übersicht:

Die Aktion ist Teil des großen MediaMarkt Final Countdown Sales, der noch bis zum 31. Dezember um 20 Uhr läuft. Durch diesen könnt ihr beispielsweise auch die Nintendo Switch 2 im Angebot abstauben. Daneben gibt es natürlich auch noch jede Menge Deals außerhalb des Gaming-Bereichs wie 4K-Fernseher, Handys, Laptops und E-Scooter. Hier findet ihr den kompletten Sale:

Switch-Spiele im MediaMarkt-Sale: Das sind die 10 Top-Angebote!

2:21 Auch neue Exklusivhit wie Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 gibt's durch den neuen MediaMarkt-Sale günstiger.

Für alle, die sich nicht selbst durch die lange Liste mit fast 500 Switch-Spielen bei MediaMarkt wühlen möchten, haben wir hier eine deutlich kompaktere Liste mit zehn Highlights aus der Aktion zusammengestellt. Unsere Rabattangaben beziehen sich dabei stets auf den UVP der physischen Version. Die 20 Prozent Extra-Rabatt, die ihr mit myMediaMarkt bekommt, sind natürlich bereits einberechnet:

Donkey Kong Bananza, das in unserem GamePro-Test stolze 95 Punkte abgestaubt hat, ist zweifelsfrei das große Highlight des Sales, aber auch das kreative Action-Adventure Zelda: Echoes of Wisdom und das riesige Rollenspiel Xenoblade Chronicles X bekommt ihr zu echten Top-Preisen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Auf der kompletten Liste der Angebote könnt ihr neben solchen Exklusivhits natürlich auch viele große Third-Party-Spiele finden: