PS5-Rollenspielhit im Top-Angebot: Märchenhaftes Fantasy-Abenteuer mit 86 Punkten auf Metacritic jetzt zum Sparpreis schnappen!

Der malerische Grafikstil dieses PS5-Rollenspiels sorgt für reichlich Atmosphäre, aber das wahre Highlight ist das Gameplay.

Gerade könnt ihr euch bei Amazon eines der Top-PS5-Rollenspiele des letzten Jahres zum Sparpreis sichern. Das umfangreiche Fantasy-Epos, das einen märchenhaften Look mit ungewöhnlichen Spielmechaniken verbindet und auf Metacritic bei 86 Punkten steht, bekommt ihr dort aktuell satte 58 Prozent günstiger. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Daneben könnt ihr bei Amazon übrigens noch eine ganze Reihe weiterer Hits günstig für PS5 abstauben.

Echter Herrscher statt einfacher Held: Das bietet der PS5-Rollenspielhit

Es geht hier um Unicorn Overlord. Das Taktik-Rollenspiel ist schon deshalb etwas Besonderes, weil ihr hier nicht nur einen einsamen Protagonisten oder eine kleine Gruppe von Helden, sondern ganze Armeen kontrolliert. Ihr spielt den rechtmäßigen Thronerben, der die Herrschaft über sein Reich zurückerlangen muss und deshalb Truppen bestehend aus Menschen, Engeln, Elfen und diversen anderen Kreaturen ins Feld führt, um Städte und Dörfer zu erobern.

Trotz dieses hohen Strategieanteils ist Unicorn Overlord noch immer ein richtiges Fantasy-Rollenspiel mit allem, was dazugehört, von Quest und Abenteuern über eine komplexe Geschichte bis hin zu einer großen Open World, die zum Erkunden einlädt. Eure Truppen und Helden bewegt ihr dabei auf einer Übersichtskarte, die 3D-Umgebungen mit 2D-Charakteren verbindet und dabei an Spiele wie Octopath Traveler oder Triangle Strategy erinnert.

In den Kämpfen schaltet Unicorn Overlord in die Seitenansicht und bietet malerische Hintergründe sowie tolle Animationen.

In Kämpfen und auch in vielen Story-Sequenzen wird jedoch in eine 2D-Seitenansicht gewechselt, die sowohl mit hervorragend animierten Figuren als auch mit wunderschön gezeichneten Hintergründen punkten kann, die für eine dichte, märchenhafte Atmosphäre sorgen. In den Kämpfen kontrolliert ihr eure Kämpfer nicht direkt, stattdessen greifen die Einheiten ähnlich wie in Auto-Chess-Spielen weitgehend autonom an.

Dennoch bietet Unicorn Overlord eine Menge taktischen Tiefgang, nur kommt dieser eben durch die effiziente Zusammenstellung eurer Truppen sowie durch das kluge Festlegen ihrer Verhaltensweisen ins Spiel. Außerdem bekommt ihr eine Menge Umfang geboten: Je nach Spielstil könnt ihr mit ungefähr 50 bis 80 Stunden Spielzeit rechnen. In dieser Zeit kann Unicorn Overlord durchgehend fesseln, nicht zuletzt durch das Gefühl, stets das Schicksal eines ganzen Reiches in den Händen zu halten.