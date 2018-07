Naruto to Boruto: Shinobi Striker wirft uns in Online-Multiplayer-Kämpfe, in denen jeweils vier Ninjas pro Team (4 vs. 4) gegeneinander antreten.

Die Koop-Klopperei soll Ende August erscheinen und geht heute (in den USA, aber in Deutschland erst morgen) in die zweite Open Beta-Phase. Passend dazu erhält die Anime-Umsetzung für PS4 und Xbox One auch noch einen neuen Trailer.

Open Beta startet morgen, geht bis zum 29. Juli

Beta in Häppchen: Bandai Namco hat angekündigt, die zweite Open Beta zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker in mehrere kleine Häppchen mit einer längeren Phase zum Schluss aufzuteilen.

Der Client zur Beta konnte bereits seit einigen Tagen heruntergeladen werden. In den USA startet das Ganze heute Abend, ab morgen früh um 8 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit geht es dann auch in Deutschland los.

Die einzelnen Termine:

20. Juli, 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

20. Juli, 22:00 Uhr bis 21. Juli, 01:00 Uhr

21. Juli: 11:00 bis 14:00 und 19 bis 22 Uhr

22. Jul: 3:00 bis 6:00 und 8:00 bis 11:00 Uhr

27. Juli, 8:00 Uhr bis 29. Juli, 8:00 Uhr

Trailer stellt Teamwork in den Mittelpunkt

Da Naruto to Boruto: Shinobi Striker per definitionem ein Koop-Spiel ist, müssen wir natürlich auch mit unseren Mitspielern und Mitspielerinnen kooperieren, wenn wir auf einen grünen Zweig kommen wollen.

Dazu stehen uns unterschiedlichste Charaktere und auch vier Klassen zur Verfügung. Details zu Modi, den Klassen und dem ganzen Rest findet ihr unter anderem hier. Seht euch den neuen Trailer an:

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Open Beta #2 starts July 19th at 11pm PST!



The Open Beta client will become available on 7/17 for Xbox One starting at midnight & PS4 storefronts at 8:00AM PDT. We will leave the beta client on both consoles until the last session ends. pic.twitter.com/lhEfp03QjU — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) July 17, 2018

Freut ihr euch auf die Open Beta? Habt ihr die erste schon gespielt?