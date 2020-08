Xbox Live: CoD Modern Warfare & 9 weitere Spiele am Wochenende gratis

Ihr habt am Wochenende noch nichts vor und wollt euch aufgrund der Hitzewelle lieber zu Hause im kühlen Zimmer aufhalten und etwas spielen? Microsoft hilft euch dabei und stellt euch an diesem Wochenende 10 Titel zur Verfügung, die ihr gratis auf der Xbox One spielen könnt.

Besonders stechen dabei Call of Duty: Modern Warfare heraus, bei dem ihr aber nur den Multiplayer gratis zocken dürft sowie der Loot-Shooter Borderlands 3.

In CoD: Modern Warfare könnt ihr auch gleich die neue Season 5 ausprobieren:

Wenn nicht anders angegeben, könnt ihr die unten aufgelisteten Titel vom 6. bis 10. August gratis spielen.

Diese Spiele sind gratis für die Xbox One:

Es gibt noch mehr!

Die 10 genannten Spiele sind nicht das einzige, was am Wochenende kostenlos ist. Denn ihr benötigt außerdem keine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft, um Onlinegames zu spielen. Dies gilt ebenfalls vom 6. bis zum 10. August.

Gibt es vielleicht bald keine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft mehr? Das sagt Microsoft dazu:

Dies trifft auf alle Multiplayer-Titel der Xbox One zu, nicht nur die zehn oben genannten. Besitzt ihr also Titel, die über einen Multiplayer-Modus verfügen welcher Xbox Live voraussetzt, ihr habt aber keine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft, dann ist es in den kommenden Tagen, mal diese Multiplayer-Parts auszuprobieren.

Das Wochenende hat für Besitzer einer Xbox One also einiges zu bieten.

Gefallen euch die 10 Spiele, die ihr am Wochenende kostenlos auf der Xbox One spielen könnt? Werdet ihr auch die Möglichkeit ausnutzen, Multiplayer-Spiele ohne eine Xbox-Live-Goldmitgliedschaft zu zocken?