Last of Us-Entwickler Naughty Dog bestätigt: Ja, wir arbeiten an neuem Singleplayer-Spiel

Mit der Uncharted-Reihe ist Naughty Dog laut eigener Aussage "fertig", das kommende Singleplayer-Spiel wird "brandneu".

Dass Entwickler Naughty Dog, der bislang unter anderem für die Blockbuster The Last of Us und Uncharted verantwortlich zeichnete, im Hintergrund bereits an weiteren Titeln arbeiten würde, war in der Branche ein offenes Geheimnis.

Jetzt hat das Stusio aber erstmals die Arbeiten an gleich mehreren neuen Titeln offiziell bestätigt. Auf dem Twitter-Kanal des Studios wurde ein Statement veröffentlicht, in dem es unter anderem heißt:

"Unser Team wird weiter an dem Projekt arbeiten, ebenso wie an unseren anderen Spielen, die sich in der Entwicklung befinden, darunter ein brandneues Singleplayer-Erlebnis; wir freuen uns darauf, bald mehr darüber zu berichten."

Was könnte das neue Spiel sein? Das wird bis zu konkreten Informationen ein Geheimnis bleiben, es scheint aber kein weiterer Ableger von Uncharted oder Last of Us zu sein. Das zumindest macht das "brand new" im Statement ziemlich deutlich klar.

Last of Us Multiplayer-Spiel verzögert sich

Wie der Bekanntmachung ebenfalls zu entnehmen ist, benötigt das Last of Us-Multiplayer-Spiel noch mehr Zeit in der Entwicklung. Und auch wenn das im Statement nicht klar benannt wird, bedeutet das vermutlich, dass wir bis zu weiteren Infos zum Spiel oder gar Gameplay-Material vermutlich noch etwas länger warten müssen.

Nicht wenige hatten zuletzt auf einen ausführlichen Reveal oder immerhin kurzen Blick auf den Multiplayer während des PlayStation Showcase in der vergangenen Woche gehofft – unter anderem auch Kollegin Linda, die in ihrer Kolumne aufschlüsselt, warum sie mehr von Sony erwartet hat.

Gibt es Probleme mit der Entwicklung? Kurz nach dem Naughty Dog-Tweet meldeten sich mehrere Branchen-Insider wie Bloombergs Jason Schreier und gaben etwas mehr Hintergrund zur Factions-Sitations. Laut ihren Quellen sei das Factions-Teams deutlich verkleinert worden und man hätte das Projekt "neu bewertet".

Vermutlich war der Zustand des Spiels zuletzt nicht zufriedenstellend gewesen. Das sind keine guten Neuigkeiten für alle, die auf einen zeitnahen Release gehofft hatten. Nicht auszuschließen, dass wir eines der anderen in Entwicklung befindlichen Spiele von Naughty Dog eher sehen werden als frische Infos zum Multiplayer-Ableger.

Wie findet ihr die Factions-Neuigkeiten und die Bestätigung eines neuen Singleplayer-Spiels?