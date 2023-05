Das war zu wenig, Sony! Diese 3 PS5-Spiele habe ich auf dem PlayStation Showcase hart vermisst

Das neue Spiel von Bend und mehr – diese Titel haben mir gestern gefehlt.

Die erfreuliche Nachricht vorab: Das gestrige PlayStation Showcase hat mich in 60 Minuten hervorragend unterhalten und mit Phantom Blade 0, Metal Gear Solid 3-Remake und Dragon's Dogma 2 gibt es drei Spiele, auf die ich mich besonders freue.

Die schlechte Nachricht allerdings – oder eher gesagt, der Fakt, der mich enttäuscht zurücklässt: Von den PlayStation Studios gab es bis auf Bungies neues Spiel Marathon und Insomniacs kommendes Superhelden-Abenteuer Marvel's Spider-Man 2 rein gar nichts zu sehen.

Oder in anderen Worten: In Sachen Sony First-Party herrschte gestern ziemlich tote Hose.

Mit Naughty Dog, Bend Studio, Santa Monica Studio und Co. hat Sony starke Entwickler-Pferdchen im Stall, doch über deren aktuellen Projekten schweben nach wie vor große Fragezeichen. Und ich muss zugeben: Ich hatte im Vorfeld der Show riesige Erwartungen, schließlich sind Sonys First Party-Titel der Grund, warum ich mir überhaupt eine PS5 gekauft habe.

Während des Showcases habe ich gleich mehrere Titel schmerzlich vermisst, die ich gerne auf der PlayStation 5 zocken würde, und diese will ich euch hier auflisten. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr euch gestern sehnlichst gewünscht hättet!

The Last of Us 2 Multiplayer (Factions 2) oder vielleicht sogar The Last of Us Part 3

The Last of Us bekommt einen eigenständigen Mutliplayer-Titel.

Bereits während des Summer Games Fest 2022 hat Naughty Dog offiziell bestätigt, dass das Studio an einem eigenständigen Multiplayer-Spiel zu The Last of Us arbeitet. Anfang 2023 gab's dann immerhin noch einmal ein kleines Lebenszeichen in Form eines neuen Concept-Artworks zum kommenden Koop-Spiel. Seitdem haben wir aber nichts mehr davon gehört.

Das PS-Showcase wäre perfekt gewesen, um uns vielleicht sogar schon ein wenig Gameplay zu zeigen, zu sehen gab es stattdessen gar nichts. Neue Infos erwarten uns womöglich erst gen Ende des Jahres.

Neil Druckmann hat bereits vor einer Weile verstehen gegeben, dass Naughty Dog neue Spiele ab sofort erst ankündigen/enthüllen will, wenn sie kurz vor dem Release stehen würden, um Crunch zu vermeiden beziehungsweise einzudämmen. Trotzdem hätte ich mir zumindest ein weiteres Lebenszeichen gewünscht.

Und The Last of Us Part 3? Wie die meisten Leser*innen der GamePro-Community hätte ich einen dritten Hauptteil gestern natürlich am liebsten gesehen, aber das erscheint zumindest zum aktuellen Zeitpunkt utopisch. Das Storyscript von Part 3 steht zwar bereits, aber es wird wohl noch viel Zeit vergehen, bis wir überhaupt davon hören werden.

Neues Spiel von Bend (Days Gone 2? - Die Hoffnung stirbt zuletzt)

0:30 Days Gone - Neuer Trailer stellt Deacon vor eine schwere Entscheidung - Neuer Trailer stellt Deacon vor eine schwere Entscheidung

Die Days Gone-Macher*innen von Bend Studio arbeiten aktuell an einem neuen Spiel, bei dem es sich aller Voraussicht nach um eine komplett neue IP handelt wird. "Wir können es kaum erwarten", euch unser nächstes Projekt zu zeigen" hieß es sogar noch vor wenigen Tagen in einem Tweet, der nicht nur mich, sondern auch viele weitere Fans aufgeregt mit den Füßen scharren ließ.

Was genau hinter dem neuen Bend-Titel steckt, ist noch völlig unklar, umso mehr hätte ich mir während des Showcases zumindest einen kleinen Teaser gewünscht.

Days Gone 2 ist nach aktuellem Stand übrigens wohl vom Tisch, im April 2021 hieß es in einem Bloomberg-Bericht, dass sich die Entwicklung eines Sequels des Zombie-Open World-Abenteuers für Sony nicht lohne. Fans (mich eingeschlossen) hoffen natürlich weiterhin auf eine Fortsetzung mit Deacon in der Hauptrolle, beliebt war das Zombie-Gemetzel allemal. Immer wieder hoffen Fans auf eine Überraschungsankündigung von Days Gone 2.

Neues geheimes Spiel von Sony Santa Monica

0:30 God of War Ragnarök - Launch-Trailer stimmt auf das brachiale Action-Fest ein

Zu guter Letzt hätten wir da noch Sony Santa Monica. Das Studio brachte im November 2022 God of War Ragnarök raus, jedoch ging schon Anfang 2021 aus einer Stellenanzeige hervor, dass die Kalifornier neben dem zweiten Abenteuer von Kratos und Atreus die Arbeiten an einem weiteren Projekt gestartet haben.

Ein geheimes Spiel hat Santa Monica also noch im Ärmel. Schon vor einiger Zeit hat God of War-Director Cory Barlog in einem Interview erklärt, dass er gerne an einer komplett neuen Marke arbeiten würde. Dahinter könnte sich womöglich ein Fantasy-Spiel verbergen, zumindest können wir das aus einer weiteren Stellenanzeige von April 2021 herauslesen.

Linda Sprenger

@lindalomaniac

Ich fand das gestrige PlayStation Showcase per se nicht schlecht: Mit Dragon's Dogma 2, MGS 3-Remake, Phantom Blade 0 waren drei große Titel dabei, auf die ich richtig Bock habe! Und nicht zu vergessen das neue Bungie-Spiel Marathon, das für mich als alte Destiny-Enthusiastin ebenfalls vielversprechend klingt.



Aber in Sachen Sony First Party-Studios sah es während des Showcases eben mau aus. Schade. Ich hätte gerne gewusst, was Naughty Dog, Bend Studio, Santa Monica Studio als nächstes machen. Aber bis wir das wissen, wird sicherlich noch einiges an Zeit vergehen. Also ist weiterhin Geduld gefragt.



tl;dr: Jede Menge vielversprechende Spiele während des PlayStation Showcases im Mai 2023, aber zu wenig von PlayStation Studios selbst. Mein Fan-Herz blutet.

Persona 6 und Bloodborne: Diese Titel hätte ich mir außerdem gewünscht

Und sonst noch? Wie immer vor riesigen Gaming-Events brodelte auch im Vorfeld des PlayStation Showcases die Gerüchteküche, weshalb ich neben den oben genannten Titeln noch auf weitere Spiele gehofft hatte.

Da wäre zum Beispiel Persona 6, das nach aktuellen Angaben des Insiders Nate the Hate für 2024 geplant sei und zunächst zeitexklusiv für PS5 erscheinen soll. Jedoch handelt es sich hierbei lediglich um ein Gerücht, für ein neues Persona wäre es nichtsdestotrotz so langsam mal an der Zeit, schließlich kam mit Persona 5 der letzte Hauptteil im Jahr 2017 heraus.

Und ja: Natürlich habe auch ich mir insgeheim eine Ankündigung eines Bloodborne-Remasters oder einer Fortsetzung gewünscht. Eine PS5-Neuauflage des FromSoftware-Hits aus dem Jahr 2015 wird in der Souls-Community schon seit Jahren gefordert und ist mittlerweile zu einer Art Running-Gag geworden. Ob wir jemals eine Neuauflage oder ein Sequel sehen werden, dass dann endlich mal in 60fps (!) läuft, steht damit weiterhin in den Sternen.