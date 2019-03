Neben Borderlands 3 - Gearbox teast weiteres Spiel für Messe an

Entwickler Gearbox hat sich für die Messe PAX East in Boston vom 28. - 31. März einiges vorgenommen. Bereits am Dienstag sorgte ein Tweet für mächtig Wirbel. Mit einem mehr als eindeutigen Bild deutet alles darauf hin, dass der Loot-Shooter Borderlands 3 wohl in wenigen Tagen angekündigt wird.

Gearbox teast weiteres Spiel an

Doch damit nicht genug. Auf der PAX East wird neben Borderlands 3 noch ein weiteres Spiel des Entwicklers zu sehen sein. Auf Twitter teilte Gearbox ein erstes Bild zum neuen Projekt.

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 13, 2019

Was ist zu sehen? Auf einer Liege inmitten eines Raums sehen wir einen leblosen Körper. Dabei handelt es sich um eine Art Roboter, der an mehrere Schläuche angeschlossen ist. Auf der rechten Seite der Liege sieht man zudem eine mechanische Handprothese.

Dem Anschein nach handelt es sich bei dem Teaser um eine neue Marke. Schaut man sich nämlich die Gearbox-Historie an, so findet sich neben der Weltraum-Strategie Homeworld und dem missglückten Ausflug ins Alien-Universum in Aliens: Colonial Marines keine Reihe mit einem passenden Sci-Fi-Setting.

Was hingegen bei einer im Vergleich zur E3 und der Gamescom kleineren Messe wie der PAX möglich ist, ist eine Ankündigung im Indie-Bereich. Hier erhalten Spiele abseits vom Triple A-Markt deutlich mehr Aufmerksamkeit. Als Publisher hat Gearbox in den letzten Jahren bereits das Survival-Spiel We Happy Few und den Indie-Horror Hello Neighbor veröffentlicht. Unsere Vermutung geht daher stark in diese Richtung.

Sollten wir weitere Informationen zum Teaser erhalten, werden wir euch darüber informieren.