Need for Speed Heat wurde gerade erst enthüllt und der neue Racer von Ghost Games steht auch erst ab dem 8. November in den Läden. Doch wer keine Geduld hat, kann sich schon jetzt mit dem neuen Tuning-System von Need for Speed Heat beschäftigen. Denn die offizielle Companion App ist schon jetzt auf iOS und Android verfügbar.

Need for Speed Heat

Keine Lootboxen, keine "Surprise Mechanics"

Tunen, Lackieren & mehr mit der NFS Heat Studio-App

NFS Heat Studio, so der Name der App, ist kostenlos im Google Play Store und im App Store verfügbar. Dort könnt ihr die Autos aus dem Spiel schon jetzt sehen und in der Garage nach euren Wünschen anpassen. Und wenn ihr euch mit eurem EA Account einloggt oder einen EA Account anlegt, könnt ihr eure Designs zum Launch von Need for Speed Heat auch im Spiel ausprobieren.

Jetzt gratis verfügbar: Jede Woche wird es sogenannte Container geben, die ihr öffnen könnt und die neue Wagen enthalten. Diese müsst ihr extra herunterladen und könnt sie dann mit optischen Tuning-Ideen verfeinern. Vom Heckspoiler über die Felgen bis hin zum Grill lässt sich dabei das komplette Auto anpassen.

Außerdem können die Autos auch lackiert und mit Decals versehen werden. Diese Anpassungen verleihen sogenannte Progression Points, mit denen ihr dann geheimnisvolle (weil mit einem Laken verhüllte) Wagen freischalten könnt.

Wie sehen eure ersten Designs aus?