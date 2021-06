PS Plus Juli 2021: Diese kostenlosen Spiele für PS4 und PS5 wünschen sich die Fans

Die Ankündigung der nächsten Runde an Gratis-Games für alle Abonnent*innen von PS Plus steht vor der Tür. Wie immer macht sich die Community einen Spaß daraus, die möglichen Titel auf Reddit zu tippen und ihre persönlichen Wünsche zu äußern. Für Juli gibt es außerdem einen Leak, der einen Titel bereits vorweg nehmen könnte.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele für Juli 2021 angekündigt?

Vermutlich werden die Spiele für Juni schon in der kommenden Woche bekannt gegeben:

Voraussichtliche Bekanntgabe: 30. Juni 2021

Voraussichtliche Uhrzeit: 17.30 Uhr

Voraussichtliche Veröffentlichung: 6. Juli 2021 (Dienstag um die Mittagszeit)

Need for Speed Heat ist die häufigste Nennung

Die Playstation-Fans sind offenbar hungrig auf ein Rennspiel. Im vergangenen Monat wurde immer wieder GT Sport genannt, in diesem Monat ist es Need for Speed Heat, auf das die Community ihr geteiltes Auge wirft. Im Gegensatz zu Sonys Simulation liegt hier der Fokus auf rasanten Straßenrennen und natürlich der Flucht vor dem bereiften Gesetz.

Wie wahrscheinlich ist das? Zwar gibt es momentan keine konkreten Hinweise, aber ganz unwahrscheinlich ist eine Inklusion von Need for Speed Heat im PS Plus-Angebot nicht. Immerhin gab es auch in den letzten beiden Monaten Spiele von EA abzustauben, warum also nicht ein drittes Mal.

Dark Souls Remastered

Dark Souls Remastered steht hier stellvertretend für alle Spiele von From Software. Auch Sekiro: Shadows Die Twice sowie Dark Souls 2 und Dark Souls 3 werden immer wieder genannt. Am meisten Sinn ergibt aber tatsächlich das Remaster des ersten Teils. Vermutlich sind die Fans auch durch den ersten Gameplay-Trailer zu Elden Ring so heiß auf weitere Spiele von From Software.

Ist das wahrscheinlich? Sicher, warum nicht. Bisher befindet sich zwar noch kein From Software-Spiel bei PS Plus (außer Bloodborne in der PS Plus Collection für die PS5), aber es wäre ein idealer Appetizer für Elden Ring, das in einem guten halben Jahr erscheint. Dark Souls Remastered hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und könnte viele neue Fans für die Soulslike-Formel gewinnen.

A Plague Tale: Innocence geleakt

Im Juli erscheint ein Remaster zu A Plague Tale: Innocence, und das Spiel soll laut Gerüchten schon bei Release für PS Plus veröffentlicht werden. Dem schenken auch viele Fans Glauben. Das Spiel erhielt tolle Kritiken von der Presse und der Community. A Plague Tale: Innocence versetzt euch in den hundertjährigen Krieg. In einer Mischung aus Action-Adventure und Stealth-Game müsst ihr in der rauen Umgebung überleben.

Ist das realistisch? Absolut. Sony veröffentlicht immer wieder neue Spiele zum Launch parallel bei PS Plus, um so dem Game Pass etwas entgegenzusetzen. Im Juli könnte dieser Titel A Plague Tale: Innocence für die Playstation 5 sein. Und 2022 erscheint ja auch noch ein Nachfolger.

Weitere Titel, die oft genannt werden

Assassin's Creed: Ezio Collection

resident Evil 2 Remake

Star Wars Jedi: Fallen Order

Uncharted Lost Lagacy

Visage

Seid ihr noch keine Abonnenten von PS Plus, überlegt euch aber eine Mitgliedschaft? Dann schaut doch in die große GamePro-Übersicht zu allen Fragen rund um PS Plus. Hier führen wir alle Vorteile auf, erklären, wie ihr den Service wieder kündigt und mehr.

Welche Spiele wünscht ihr euch im Juli kostenlos für eure PS4 oder PS5?