90 Prozent Rabatt im PS Store: Dieses stylische Need for Speed solltet ihr euch jetzt schnappen

Ist euch Need for Speed Unbound gerade noch zu teuer? Oder hat euch das Rennspiel hungrig auf mehr gemacht? Dann solltet ihr jetzt im PlayStation-Store zuschlagen. Da gibt es nämlich aktuell einen anderen Teil der Reihe mit ordentlichem Rabatt.

Das ist das Angebot

Der Titel, um den es geht, ist Need for Speed Heat für PS4. Normalerweise müsst ihr für die Deluxe Edition 79,99 Euro hinblättern. Aktuell sind es aber nur 7,99 Euro. Das sind also ganze 90 Prozent Rabatt.

Das Angebot ist noch bis zum 22. Dezember gültig.

Falls ihr wissen wollt, wie Need for Speed Unbound, der neueste Teil der Reihe, bei uns abgeschnitten hat, dann schaut doch mal in unseren Test rein:

40 7 Mehr zum Thema NfS im Test: Unbound kann viel mehr als nur Comic-Effekte

Was euch im Spiel erwartet

Heat ist der Reihen-Ableger aus dem Jahr 2019 und bringt typische Elemente des Franchises mit, wie rasante Rennen mit Arcade-Feeling und ein umfangreiches Tuning-System. Der Titel spielt in Palm City und verfügt über eine Open World.

Hier könnt ihr euch unser Testvideo zu Need for Speed Heat ansehen:

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

In Heat erwarten euch Tag- und Nachtrennen. Tagsüber geht es in den legalen Showdown-Rennen um Geldprämien. Die verdienten Moneten steckt ihr dann direkt ins Tuning. Dabei stehen euch rein optische, aber auch technische Möglichkeiten zur Verfügung.

Nachts kämpft ihr dagegen in den illegalen Rennen um mehr Ansehen. Dadurch steigert ihr euer Reputations-Level, mit dem ihr bessere Komponenten freischaltet. Dazu gehören beispielsweise Motoren. Nachts steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei verfolgt zu werden, denn die Ordnungshüter sind bei Dunkelheit wesentlich mehr auf Zack und springen schon bei Sichtkontakt auf euch an. Bei Tag sind sie dagegen etwas nachlässiger.

Wie findet ihr dieses Angebot? Werdet ihr euch den Titel sichern und habt ihr Unbound schon gezockt?