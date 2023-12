Nur 3,99€ im PS Store: Eines der besten Need for Speeds gibt's gerade super günstig

Need for Speed Heat kostet im PS Store aktuell gerade einmal 4 Euro.

Jahresendzeit bedeutet für Videospiel-Fans in der Regel auch Sale-Zeit. Nicht nur bei Steam und im Nintendo eShop hagelt es derzeit Feiertags-Angebote, sondern auch im PlayStation Store.

Wir haben uns exemplarisch ein ganz besonderes Schmankerl herausgepickt: Need for Speed Heat könnt ihr im PS Store gerade nämlich mit sagenhaften 95 % Rabatt ergattern. Das sorgt dafür, dass der Titel dann nur noch 3,99 Euro kostet – weniger als ein Döner oder Hamster.

Welches Spiel? Need for Speed Heat

Need for Speed Heat Release: 2019

2019 Genre: Rennspiel

Rennspiel Wo? PlayStation Store

PlayStation Store Wie viel kostet's? 3,99 Euro statt 79,99 Euro

3,99 Euro statt 79,99 Euro Rabatt: 95 Prozent

95 Prozent Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 6. Januar 2024

Das ist Need for Speed Heat

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem - Testvideo zum besten NfS seit langem

Worum geht's? Um Autobahnraser und Bleifüße, wie für die Serie gewohnt. Dieses Mal allerdings als Bruder und Schwester, die entweder bei Tag oder Nacht unterwegs sind und es dabei natürlich mit der Polizei zu tun bekommen.

Need for Speed Heat krankt damit zwar ebenfalls an einer platten Story, stellte seinerzeit aber den ersten Titel der Reihe dar, mit dem es wieder bergauf ging. Während Rivals noch richtig Laune machte, sah das bei den eher mageren Teilen NFS Payback und dem Reboot aus dem Jahr 2015 leider ganz anders aus.

Was ist das Besondere an Heat? Die Aufteilung in Tag und Nacht. Tagsüber fahren wir legale Rennen, nachts wird es illegal unterwegs und müssen nebenbei noch unser Ansehen steigern. Neben Geld verdienen wir so auch die Möglichkeit, unsere freigeschalteten Karren ordentlich aufzumotzen.

Das wurde kritisiert: Neben der Story bekommt auch die etwas generisch wirkende Open World von Need for Speed Heat ihr Fett weg. Teilweise fühlen sich die Fahrten von einem Event zum nächsten eher danach an, als habe man künstlich die Spielzeit strecken wollen.

Hier könnt ihr euch den großen GamePro-Test zu NFS Heat durchlesen und nach weiteren Feiertags-Angeboten stöbern:

Es geht aber natürlich auch noch besser: Need for Speed Unbound von 2022 legt in vielerlei Hinsicht noch einmal ordentlich was obendrauf. Hier macht die Open World mehr Spaß und der ganze Vibe des Titels weckt wohlige Erinnerungen an NFS Underground-Tage. Glücklicherweise gibt es diesen Need for Speed-Teil ebenfalls gerade im PlayStation-Sale, und zwar für 11,99 Euro.

Welches neuere Need for Speed ist euer Favorit? Habt ihr im Sale schon zugeschlagen?