Remake zu Need for Speed: Most Wanted (2005) erscheint laut Leak bereits 2024

Ein Remake des 2005er Most Wanted könnte bald erscheinen.

Im vergangenen Jahr hatten wir die GamePro-Community gefragt, welcher Ableger der Need for Speed-Reihe ihr Favorit ist. Das Rennen machte zwar Underground 2, allerdings denkbar knapp und dicht gefolgt von Most Wanted – wohlgemerkt dem Rennspiel aus 2005, nicht dem Criterion-Racer aus 2012. Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde der legendäre Arcade-Racer schon bald in einem Remake zurückkommen. (via Pushsquare)

Schauspielerin enthüllt NfS: Most Wanted-Remake

Der Leak stammt von niemand geringerem als Schauspielerin Simone Bailly, die im Original Need for Speed: Most Wanted aus dem Jahr 2005 eine Polizistin, genauer die Partnerin von Sergeant Cross verkörpert.

Um eure Erinnerungen ein wenig aufzufrischen:

Der Leak: In einem mittlerweile gelöschten Tweet schreibt Bailly folgendes:

Need for Speed: Most Wanted Remake erscheint 2024, Like und hinterlasse einen Kommentar, wenn du Cross und seine Partnerin dabei erleben willst, wie sie die Most Wanteds jagen.

Beim Tweet scheint es sicher aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Werbekooperation zu handeln, die von der Schauspielerin zu früh veröffentlicht wurde. Es ist daher recht wahrscheinlich, dass EA das Remake schon bald offiziell macht.

Bis dato solltet ihr die Info jedoch noch mit entsprechender Vorsicht und als Gerücht behandeln.

Most Wanted (2005): Ein legendärer Arcade-Racer

Wie es der Name bereits verrät, standen Verfolgungsjagden mit der Polizei im Nachfolger zu Underground 2 im Vordergrund. Daneben gab es mit Rockport eine frei befahrbare Stadt und einen recht großen Fuhrpark mit allerlei aufgemotzten Sportwagen – die wie bereits im Vorgänger umfangreich getunt werden konnten.

Einer eurer liebsten Need for Speed-Teile könnte schon bald zurückkommen. Hätte ihr Bock auf ein Remake zu Most Wanted oder wünscht ihr euch mehr das Remake eines anderen Teils?