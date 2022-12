Need for Speed-Umfrage: Welcher Teil der Rennserie ist euer Favorit?

Die Need for Speed-Reihe hat mittlerweile 28 Jahre auf dem Buckel und es ist nach wie vor kein Ende in Sicht. Kein Wunder, denn dafür sind die Arcade-Racer, in denen wir in waghalsigen Rennen um Platz 1 fahren, einfach zu erfolgreich. Nach dem ersten Teil, der einfach nur The Need for Speed hieß, bekamen wir fast jährlich auf irgendeinem System einen neuen Ableger spendiert.

Das erst frisch am 29. November 2022 erschienene und gelungene Need for Speed Unbound sticht dabei mit seinem Comic-Look nochmal stärker aus der Masse hervor, stößt allerdings genau damit nicht bei allen auf Gegenliebe. Viele halten lieber weiter die Fahne für NfS Underground 2 oder das erste Most Wanted hoch. Oder ist euer liebstes Need for Speed ein ganz anderes? Um genau das herauszufinden, haben wir diese Umfrage gestartet, in der ihr für euren Favorit voten könnt.

Das beste Need for Speed? Stimmt mit ab!

In der folgenden Umfrage haben wir alle wichtigen Need for Speed-Teile aufgelistet, die seit dem ersten Teil The Need for Speed 1994 unter Electronic Arts veröffentlicht wurden. Ihr findet darin auch das MMO Need for Speed World, Remaster oder Mobile-Titel für iOS und Android. Besondere Versionen wie etwa die NfS Most Wanted Black Edition haben wir dagegen außen vor gelassen. Die Auswahl ist aber auch so schon sehr groß:

Falls ihr noch mehr zu den Need for Speed-Ablegern erfahren wollt, findet ihr mehr dazu in unserem Ranking "Top 10 Need for Speed-Spiele" oder auch hier. Den Test zum aktuellen Unbound haben wir dagegen hier für euch:

40 7 Need for Speed im Test Unbound kann viel mehr als nur Comic-Effekte

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ich euch für den NfS-Ableger XY entschieden habt. Immerhin gibt es durchaus Unterschiede innerhalb der Reihe. Zum Beispiel dürfen wir mal mehr, mal weniger unsere Wagen tunen und auch die Polizei spielt nicht immer eine so prominente Rolle, wie zuletzt in Unbound.