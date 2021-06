The Last of Us Part 3, neues Uncharted oder neue IP? Alle Gerüchte zu Naughty Dogs neuen Spielen

The Last of Us Part 2 ist seit mittlerweile fast einem Jahr auf dem Markt und Naughty Dog-Fans fragen sich zunehmend, an welchen Projekten das kalifornische Entwicklerstudio als nächstes arbeiten könnte. Moment, Projekte? Ja, laut TloU 2-Director Neil Druckmann werkle Naughty Dog gerade an "mehreren coolen Dingen", jedoch ist noch völlig unklar, was sich genau dahinter verbergen könnte. Hinweise und Gerüchte zu den zukünftigen Spielen von Naughty Dog gibt es mittlerweile aber zuhauf. Und genau die fasst GamePro hier für euch zusammen.

Alle gemunkelten Spiele in der Übersicht:

The Last of Us Part 3

Bekommt The Last of Us Part 2 eine Fortsetzung? Diese Frage beschäftigt die Fans aktuell wohl am meisten.

Die gute Nachricht: Director Neil Druckmann und Writerin Halley Gross haben im Mai 2021 bestätigt, dass die Story-Outline von The Last of Us Part 3 bereits fertig geschrieben ist, heißt: Die groben Züge der Geschichte des dritten Serienteils stehen fest.

Die schlechte Nachricht: The Last of Us Part 3 befindet sich laut Druckmann aktuell ausdrücklich nicht in Entwicklung. Jedoch wünsche sich der Director, dass das Spiel irgendwann das Licht der Welt erblickt.

Wie wahrscheinlich ist Part 3? Nach den riesigen Erfolgen von The Last of Us und Part 2 ist ein dritter Teil ohnehin sehr gut denkbar, jedoch sollten wir uns hier auf eine lange Wartezeit einstellen. Immerhin hat das Studio sechs Jahre an Part 2 gearbeitet.

The Last of Us Remake

Das erste The Last of Us bekommt angeblich ein Remake spendiert. Das schrieb der bekannte Journalist und Brancheninsider Jason Schreier Anfang April 2021 in einem Bericht. Offiziell bestätigt ist die Neuauflage allerdings nicht.

Die angeblichen Infos zum Remake: Das Remake habe sich zunächst bei einem kleineren Studio in Arbeit befunden, werde nun aber von Naughty Dog selbst entwickelt. Die The Last of Us-Neuauflage soll nicht nur mit brandneuer Grafik-Engine für PS5, sondern auch mit überarbeiteten Gameplay-Mechaniken daherkommen.

Wie wahrscheinlich ist das? Jason Schreier hat sich mit seinen Insider-Reports in der Vergangenheit mehrmals als verlässlich entpuppt, es kann also gut sein, dass seine Infos zu einem möglichen The Last of Us-Remake der Wahrheit entsprechen.

Unabhängig davon schätzen auch wir eine Neuauflage für wahrscheinlich ein - diese könnte als "Lückenfüller" auf den Markt kommen, um neue Fans zu gewinnen und alte Fans in Nostalgie schwelgen zu lassen, bis Naughty Dog dann irgendwann ein komplett neues Spiel ankündigt.

Standalone-Multiplayer zu The Last of Us 2

The Last of Us Part 2 kam, anders als der Vorgänger, bekanntlich ohne Multiplayer-Komponente auf den Markt. Und das obwohl Naughty Dog "Factions 2" im Vorfeld bereits bestätigt hatte. Letztendlich machte das Studio aber einen Rückzieher und verzichtete auf den Multiplayer für Part 2, weil es sich voll und ganz auf den Singleplayer konzentrieren wollte.

Die gute Nachricht: Die Mehrspieler-Komponente zu The Last of Us Part 2 könnte nachträglich als Standalone-Spiel erscheinen, also ein eigenständiges Spiel werden, abgekoppelt vom Singleplayer-Abenteuer. Das teaste Naughty Dog im September 2019 selbst an.

Die schlechte Nachricht: Seitdem haben wir nichts mehr davon gehört.

Wie wahrscheinlich ist das? Es ist gut möglich, dass "Factions 2" zu einem umfangreichen Projekt herangewachsen ist, das mehr Zeit erfordert, als Naughty Dog ursprünglich dafür angedacht hatte. Einem Stellenangebot aus dem Monat März 2021 zufolge (via Gamesradar) soll der Mehrspieler zudem Live-Service-Elemente bieten und dürfte damit regelmäßig neuen Content oder womöglich sogar einen Battle Pass erhalten, wie es heute eben üblich ist.

Wann das Spiel das Licht der Welt erblickt, lässt sich schwer einschätzen. Der überraschend spaßige Multiplayer des ersten The Last of Us erfreute sich jedenfalls großer Beliebtheit in der TloU-Community, komplett ausgeschlossen ist ein nachträglicher Standalone-Release eines Nachfolgers also nicht.

Neues Uncharted

Bei so vielen Gerüchten zu The Last of Us könnte glatt in Vergessenheit geraten, dass Naughty Dog mit Uncharted noch eine zweite große Marke besitzt.

Im selbigen Bloomberg-Bericht aus dem Monat April 2021 behauptet Journalist Jason Schreier, dass sich ein neuer Serienteil mittlerweile bei Naughty Dog in Arbeit befindet. Konkrete Infos dazu gibt Schreier aber nicht preis.

Wie wahrscheinlich ist ein neues Uncharted? Eigentlich gilt die Uncharted-Reihe als abgeschlossen - zumindest mit dem Draufgänger und Schatzsucher Nathan Drake in der Hauptrolle. Dass ein neuer Teil mit neuer Hauptfigur folgen könnte, ist derweil nicht ausgeschlossen.

Denn bereits mit dem Spin-Off The Lost Legacy hat Naughty Dog bewiesen, dass die Uncharted-Formel auch ohne Drake aufgeht. Für den Schatzsucher mag die Reise zwar beendet sein, doch gleichzeitig ebnet sein Ruhestand den Weg für andere Helden und Heldinnen aus dem Uncharted-Universum.

Nicht zuletzt machte Naughty Dog in der Vergangenheit schon mehrmals selbst Hoffnung auf weitere Uncharted-Spiele ohne Nathan Drake: Im Juni 2017 deutete etwa Shaun Escayg (der Creative Director von The Lost Legacy) darauf hin, dass es noch weitere Geschichten im Uncharted-Universum geben könnte. Anfang 2020 teaste außerdem Neil Druckmann selbst in einem Video eine Fortsetzung der Reihe an.

Neue IP - Stray's Cross, Savage Starlight oder doch etwas anderes?

The Last of Us und Uncharted hin oder her - wie wäre es zusätzlich mit einer komplett neuen Marke? Gerüchte und Hinweise zu einer neuen Naughty Dog-IP kamen bereits vor einer Weile auf.

Zum einen wäre da Stray's Cross. Das ist der angebliche Codename für ein Spiel, an dem Naughty Dog laut Aussagen eines Mitarbeiters arbeiten soll. Wie Gamesradar schreibt, handelt es sich dabei angeblich um ein First Person-Action-Adventure in einem Steampunk-Setting, das zwei Hauptcharaktere biete: eine ehemalige Wissenschaftlerin und einen gesuchten kriminellen Mann.

Erste Hinweise dazu kamen schon 2018 auf: Wie GamePro damals berichtete, habe Naughty Dog im Zuge eines Castings unter anderem nach einem Darsteller für einen 40 bis 60 jährigen Mann gesucht. Eine Rolle, die in Verbindung mit Stray's Cross stehen könnte.

Zum anderen wäre da noch Savage Starlight, wobei eine Videospiel-Umsetzung des The Last of Us-Comics mittlerweile als recht unwahrscheinlich gelten dürfte. Das Gerücht um ein Spiel zu Savage Starlight kam bereits 2013 zum Release des ersten TloU auf. Viele Fans waren der Meinung, dass die Comics im Spiel nicht nur Collectibles sind, sondern auch ein Savage Starlight-Spiel anteasen könnten. Dieses Gerücht zerschlug Naughty Dogs damaliger Präsident Christophe Balestra allerdings noch im selben Jahr auf Twitter (via VG 24/7).

Wie wahrscheinlich ist eine neue IP? Naughty Dog wird sich wohl nicht bis auf alle Ewigkeiten auf The Last of Us und Uncharted ausruhen und früher oder später sicher eine neue IP ins Rennen schicken, die Frage ist nur wann? Die Pandemie und die einhergehende Home Office-Situation dürften die Entwicklung einer komplett neuen Spielemarke erschweren, mit zeitnahen Infos dürfte also kaum zu rechnen sein.

Was sind eure Wünsche an Naughty Dog? Welches Spiel würdet ihr gerne vom Studio als nächstes sehen und warum?