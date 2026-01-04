Verschollenes NES-Spiel von 1991 taucht nach 30 Jahren wieder auf - Historiker entwickeln es fertig und bringen es 2026 heraus

Xcavator hätte eigentlich nie erscheinen sollen.

Ein guter Tag für Retro-Fans: Ein unveröffentlichtes NES-Spiel aus den frühen 90ern wird zufällig wiederentdeckt, von Historikern restauriert und kommt nun als brandneue Cartridge in den Handel. Und das Beste: Der komplette Erlös fließt in die Gaming-Archivierung, um noch mehr Klassiker zu retten.

Ein NES-Prototyp taucht nach Jahrzehnten wieder auf

Xcavator 2025 wurde Anfang der 90er von Entwickler Chris Oberth programmiert, der damals vor allem durch seine Arcade-Spiele bekannt war. Das Projekt sollte 1991 erscheinen, wurde mehreren Publishern vorgestellt – und trotzdem nie veröffentlicht. Danach verschwand der Prototyp sang- und klanglos im Archiv des Studios.

Erst nach Oberths Tod 2012 fand die Video Game History Foundation den Quellcode in seinem Nachlass. Nie fertiggestellt, ohne Dokumentation – ein Stück Gaming-Geschichte, das beinahe für immer verloren gewesen wäre.

Damit das Spiel nicht einfach als Fragment endet, arbeitete die Foundation mit Mega Cat Studios zusammen. Ziel war es, Xcavator 2025 genauso fertigzustellen, wie Oberth es wohl selbst getan hätte: mit den originalen Werkzeugen und Entwicklungsumgebungen aus der NES-Ära.

Das Ergebnis ist ein klassischer 8-Bit-Shooter, der so wirkt, als hätte er genau damals in den Handel kommen sollen – authentisch bis in den letzten Pixel.

Teurer, aber für einen guten Zweck

Die Cartridge kann bereits für 100 US-Dollar vorbestellt werden, erscheint aber erst im zweiten Quartal 2026. Der Preis ist für Retro-Releases nicht ohne, aber hier steckt eine Besonderheit drin: 100 % der Einnahmen gehen an die Video Game History Foundation, die damit weitere verschollene Spiele sichern und restaurieren will.

Ein verloren geglaubtes NES-Spiel als offizieller Release ist selbst für Retro-Verhältnisse etwas Besonderes – und ein wundervolles Denkmal für einen der großen Videospiel-Pioniere seiner Zeit.

