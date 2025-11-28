Nach 25 Jahren taucht ein verschollenes N64-Spiel wieder auf und Fans können es endlich spielen – dabei war es eigentlich schon längst fertig

Viewpoint 2064 sollte eigentlich nie erscheinen.

Manchmal fühlt sich Gaming-Geschichte an wie Archäologie: verschüttete Prototypen, geheimnisvolle Module, Spiele, die nie das Licht der Welt erblickten. Genau so ein Fall ist jetzt wieder aufgetaucht – und zeigt, wie knapp manche Titel an einer Veröffentlichung vorbeirutschen.

Ein fast fertiges N64-Spiel, das nie erschien

Auf dem YouTube-Kanal Hard4Games wurde ein Fund präsentiert, der für Retro-Fans interessant sein dürfte: Viewpoint 2064, ein Nintendo-64-Shooter im Stil von Star Fox. Entwickelt wurde das Spiel damals vom Sammy Corporation und 1999 auf Nintendos Space-World-Messe vorgestellt.

Danach verschwand es spurlos. Keine Veröffentlichung, keine neue Demo, nichts. Und das, obwohl das Projekt – wie sich jetzt herausstellt – praktisch abgeschlossen war.

Die Suche nach der "Master"-Version

Schon 2020 tauchte eine Beta von Viewpoint 2064 auf eBay auf und gab einen ersten Einblick in Gameplay und Richtung. Die Version war zwar voller Bugs und Glitches, aber schon überraschend gut spielbar.

Doch nun wurde eine "Master"-Version gefunden – also genau die Fassung, die wohl kurz vor dem finalen Druck der Module stand. Viewpoint 2064 war also eigentlich fast fertig. Es hätte jederzeit in die Regale kommen können. Warum es trotzdem gestrichen wurde? Das weiß bis heute niemand.

Immerhin bleibt das Spiel jetzt erhalten und ist erstmals für die Öffentlichkeit spielbar – wenn auch nur inoffiziell über die archivierte ROM im Internet Archive.

Parallelen zu Star Fox 2

Die Geschichte erinnert stark an Star Fox 2 für das SNES: fertig entwickelt, dann in letzter Minute eingestampft. Erst zwei Jahrzehnte später erschien es über das SNES Classic Mini offiziell.

Viewpoint 2064 bekommt vermutlich nie eine solche Neuauflage – aber zumindest ist es nicht mehr verloren, wie noch viele Klassiker.

Auf dem N64 gibt es noch etliche Spiele, die zwar weit entwickelt waren, aber nie veröffentlicht wurden – von Earthbound 64 bis hin zu Fire Emblem 64. Viele davon lagern vermutlich noch in Schubladen, Lagerhallen oder Privatarchiven.

Umso größer ist die Hoffnung, dass auch diese Projekte irgendwann auftauchen – und nicht für immer verschwinden.

Welches verschollene Retro-Spiel würdet ihr gerne wiederentdecken?