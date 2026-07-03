NES-Rollenspiel im PS5-Remake: Klassiker von 1988 jetzt günstig in der bildhübschen Neuauflage sichern!

Diesen Fantasy-Klassiker im hübschen Remake noch nachzuholen, lohnt sich auf jeden Fall.

Das bildhübsche Remake eines Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 1988 könnt ihr euch jetzt günstig schnappen: Die PS5-Neuauflage, die im PlayStation Store aktuell 69,99€ kostet, könnt ihr sowohl bei Otto als auch bei Amazon momentan schon für 24,90€ abstauben. Noch günstiger bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Hier findet ihr den Deal:

Beide Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Falls ihr zu spät kommen solltet, könnt ihr euch damit trösten, dass es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Rollenspiele günstiger gibt:

Klassische Fantasy-Heldenreise: Das ist das Remake des NES-Rollenspielhits!

Die Mischung aus 3D-Umgebungen und 2D-Charakteren funktioniert auch in diesem Klassiker-Remake wieder hervorragend.

Bei dem günstigen Rollenspiel-Klassiker handelt es sich um Dragon Quest III HD-2D Remake, eine Neuauflage des JRPG-Meilensteins aus dem Jahr 1988. Da dieser die Vorgeschichte von Dragon Quest I und II erzählt, ist es übrigens das Beste, wenn ihr mit diesem Spiel anfangt, falls ihr neu in die Reihe einsteigt, und erst danach das Dragon Quest I & II HD-2D Remake spielt.

Die Neuauflage bietet die typische Mischung aus modernen 3D-Umgebungen und 2D-Pixelfiguren, die erstmals bei Octopath Traveler verwendet wurde und die auch diesmal wieder einen nostalgischen und trotzdem bildhübschen und zeitgemäßen Look erschafft. Mit dem NES-Original hat dieser übrigens nichts mehr gemein, selbst die Pixelfiguren wurden komplett neu modelliert und sind viel detaillierter als damals.

Die Kämpfe laufen auch im Dragon Quest 3 Remake noch immer rundenbasiert ab.

Natürlich gibt es auch ein paar Verbesserungen an Steuerung und Gameplay, etwa ein neues Autokampf-Feature, durch das ihr nicht mehr jeden kleinen Zufallskampf eigenhändig bestreiten müsst. Ansonsten bekommt ihr jedoch im Kern noch immer das gleiche große Fantasy-Abenteuer wie im Jahr 1988, und das ist auch gut so, denn in seiner modernisierten Form ist Dragon Quest 3 auch heute noch ein tolles klassisches Rollenspiel.

Ihr spielt den Sohn eines legendären Helden, der an seinem 16. Geburtstag loszieht, um das zu vollbringen, was sein Vater nicht mehr geschafft hat, und den Schurken Baramos zu besiegen. Dazu begebt ihr euch auf eine epische Reise durch ein großes, weitgehend offenes Fantasy-Reich mit malerischen Dörfern, eindrucksvollen Burgen und natürlich Dungeons voller Monster. Dabei schart ihr weitere Gefährten um euch, die euch in den klassischen rundenbasierten Gefechten unterstützen.