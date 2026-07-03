Die Pocket-Version eines der besten Brettspiele ist auf Amazon gerade sehr günstig zu haben

Wer schon immer mal in Brettspiel-Welt von Gloomhaven reinschnuppern wollte, hat jetzt die beste Chance.

Dungeon Crawler haben als Brettspiele in vielen Fällen hohe Einstiegshürden: Komplexes Regelwerk, gigantische Spielbretter und haufenweise Materialien in riesigen Boxen, die auch nicht gerade wenig kosten. Einsteigerfreundlich geht wirklich anders. Wie es aber auch gehen kann, zeigt der Klassiker Gloomhaven, die haben nämlich mit "Käfer & Krabbler" eine Mini-Version ihres großen Originals herausgebracht, die sogar so klein ist, dass sie in jede Hosentasche passt. Auf Amazon bekommt ihr das Spiel jetzt für unter 20 Euro.

Alle Brettspiele aus dem Gloomhaven-Universum:

Gloomhaven: Das große Original mit über 90 Szenarien und 17 Klassen.

Das große Original mit über 90 Szenarien und 17 Klassen. Gloomhaven – Die Pranken des Löwen: Eine Variante mit einem ausführlichen Tutorial und einer neuen, spannenden Kampagne. Alle Charaktere aus diesem Spiel können auch in Gloomhaven verwendet werden.

Eine Variante mit einem ausführlichen Tutorial und einer neuen, spannenden Kampagne. Alle Charaktere aus diesem Spiel können auch in Gloomhaven verwendet werden. Frosthaven: Der Nachfolger von Gloomhaven, indem ihr nebenbei einen Außenposten errichten müsst.

Der Dungeon Crawler für die Hosentasche

Ich übertreibe mit dieser Aussage tatsächlich nicht. "Knöpfe & Krabbler" gehört zu den kompaktesten Brettspielen, die ich je gesehen habe und macht damit sogar kleinen Kartenspielen wie UNO oder Duell um Cardia Konkurrenz. Enthalten sind sechs verschiedene Charakterklassen, alle mit eigener Miniatur, 20 verschiedene Monstertypen und 22 Szenario-Karten, die euch durch die Kampagne führen. Diese spielt übrigens auch wieder in Gloomhaven, allerdings ist in dieser Geschichte die gesamte Stadt, mitsamt ihren Bewohnern, geschrumpft worden.

So klein ist die Brettspiel-Box tatsächlich (Stift for Scale).

Wie geht so viel Inhalt in so eine kleine Box? Mit ein paar cleveren Maßnahmen: So gut wie alle Karten sind beidseitig bedruckt, wodurch viel Platz eingespart wird. Zudem haben nur die spielbaren Charaktere eine Miniatur, die Gegner werden lediglich durch farbige Blöcke dargestellt. Hinzu kommt eine schlaue Organisation, die den geringen Platz in der Box perfekt ausreizen, und schon habt ihr ein eigentlich gigantisches Brettspiel auf ein handliches Format geschrumpft.

Immer noch Gloomhaven, nur ohne Rattenschwanz

Gloomhaven hat eins der besten Kampfsysteme, die ich je in einem Brettspiel bewundern durfte. Pro Runde spielt ihr mit eurem Charakter zwei Karten aus, auf denen jeweils zwei Fähigkeiten abgedruckt sind, eine oben und eine unten. Von den beiden ausgespielten Karten müsst ihr dann einmal die obere und einmal die untere Fähigkeit verwenden. Ausgespielte Karten könnt ihr euch mit einer Rast wieder auf die Hand zurückholen, allerdings verliert ihr dabei jedes Mal eine Karte für den Rest des Szenarios vollständig, sodass eure Ressourcen nach und nach immer knapper werden.

Diese sechs Klassen stehen euch für euer Abenteuer zur Verfügung.

In der Pocket-Version funktioniert das System immer noch genau gleich, allerdings dürft ihr Karten nach der Verwendung umdrehen und die Fähigkeit auf der Rückseite nutzen, bevor ihr die Karte ablegen müsst. So braucht ihr länger, bevor ihr Karten permanent verliert, und es spart auch Platz in der Box.

Ich mag Gloomhaven wirklich sehr, aber sehe auch ein, dass das Spiel jede Menge Probleme hat, die ich zum Teil schon angedeutet habe. Aber dazu kommen ja auch noch eine enorme Spiellänge von teilweise mehrere Stunden pro Szenario und der Umstand, dass ihr mit euren Freund:innen regelmäßig Termine finden müsst, an denen ihr weiterspielen wollt – etwas, woran unsere Spielgruppe schon seit Wochen scheitert.

Das Spielbrett ist hier eine einzelene Karte.

Dieses Problem habt ihr mit "Knöpfe & Krabbler" nicht, denn hier dauern die Szenarien selten länger als eine halbe Stunde und da es sich um ein reines Solo-Abenteuer handelt, braucht ihr auch keine langen Terminverhandlungen zu führen. Damit eignet sich das Spiel auch wunderbar für eine kleine Runde in der Mittagspause oder zum Überbrücken von Zugreisen, wenn ihr genügend Platz habt, denn ein bisschen Freiraum braucht ihr auch bei der geringen Größe natürlich trotzdem.

Im aktuellen Angebot auf Amazon bezahlt ihr weniger als 20 Euro für diese kleine, aber feine Ausgabe von Gloomhaven, die euch glaubhaft vermittelt, wie sich das große Gloomhaven anfühlt, ohne dabei ein besonders großes Commitment von euch zu verlangen. Alles in allem also ein echt guter Deal für alle, die schon immer mal Gloomhaven-Luft schnuppern wollten.