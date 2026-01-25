Die am besten bewertete Stranger Things-Folge steht auf IMDb bei 9,6 - erratet ihr, welche es ist?

Nach dem Ende von Stranger Things ist eine Frage natürlich besonders spannend: Welche Episode der gesamten Serie kam am besten an? Wir haben die Antwort.

Samara Summer
25.01.2026 | 07:01 Uhr

Diese Kids haben im Lauf der Jahre einiges erlebt, aber welcher Teil des Abenteuers kam am besten an? Wir verraten es euch. Diese Kids haben im Lauf der Jahre einiges erlebt, aber welcher Teil des Abenteuers kam am besten an? Wir verraten es euch.

Wenn eine große Serie zu Ende ist, ist es immer spannend, noch mal auf die Highlights zurückzuschauen – und das wollen wir mit euch gemeinsam tun. Wir haben uns angeschaut, welche die am besten bewertete Episode der gesamten Serie auf IMDB ist. Außerdem haben wir für euch auch noch mal aufgelistet, wie es bei den einzelnen Staffeln ausschaut. Eine ganze Reihe von Folgen hat im Verlauf die 9er-Marke geknackt.

Spoilerwarnung: Wir gehen in diesem Artikel grob auf den Inhalt mehrerer Episoden aus Staffel 5 und vor allem Staffel 4 ein und nennen die Titel von Folgen aus den Staffeln 1 bis 5.

Video starten 1:51 Heute startet die Dokumentation zu Stranger Things: Sie zeigt, wie schwer es war, ein gutes Ende für die Hitserie abzuliefern

9.6 - Diese Stranger Things-Episode hat die beste Bewertung

Die am besten bewertete Episode auf IMDB ist Staffel 4, Episode 7: "Das Massaker im Hawkins Lab".

In dieser Folge sind Steve, Nancy, Robin und Eddie im Upside Down gefangen und bekommen es mit fiesen Fledermäusen zu tun, wobei Steve sich eine Verletzung zuzieht.

Dustin versucht Kontakt zu der Truppe aufzunehmen und empfängt schließlich ihr SOS-Signal. Bei einem Rettungsversuch wird Nancy aufgehalten und in Vecnas Welt transportiert. Währenddessen erfahren wir mehr über Elfs Vergangenheit, beziehungsweise über Henry Creel.

Hopper, der immer noch in Gefangenschaft festsitzt, muss sich derweilen einem Demogorgon-Kampf stellen, während Joyce eine Rettungsaktion startet und schließlich mit ihm wiedervereint wird.

Die Folge hat über eineinhalb Stunden Spielzeit und wurde erstmals am 27. Mai 2022 ausgestrahlt.

Nach dem Stranger Things-Finale: Sind Robin und Vickie noch zusammen? Die Duffer Brüder geben einen Hinweis
von Annika Bavendiek
Nach dem Stranger Things-Finale: Sind Robin und Vickie noch zusammen? Die Duffer Brüder geben einen Hinweis
Stranger Things - Barb war Shannon Pursers erste große Schauspielrolle und damals wusste noch niemand, dass sie zur Kultfigur werden würde
von David Molke
Stranger Things - Barb war Shannon Pursers erste große Schauspielrolle und damals wusste noch niemand, dass sie zur Kultfigur werden würde

Das sind die am besten bewerteten Episoden der anderen Staffeln

  • Staffel 1: Episode 8 "Die andere Seite" (9,3)
  • Staffel 2: Episode 9 "Das Tor" (9,3)
  • Staffel 3: Episode 8 "Die Schlacht von Starcourt" (9,3)

Damit kam bei den ersten drei Staffeln jeweils das Finale am besten weg.

Besonders spannend ist natürlich, welche Folge aus der erst kürzlich erschienenen fünften Season auf IMBD am besten bewertet wurde. Die Antwort ist für mich wenig überraschend Folge 4: "Der Zauberer". In dieser spannungsgeladenen Episode muss Derek in Aktion treten, um die anderen Kids zu retten und Will wächst über sich hinaus und entdeckt seine übernatürlichen Fähigkeiten.

Wenn ihr nur eine einzige Folge aus allen Staffeln nennen dürftet: Welche ist eure liebste und warum?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Die am besten bewertete Stranger Things-Folge steht auf IMDb bei 9,6 - erratet ihr, welche es ist?

vor einer Stunde

Die am besten bewertete Stranger Things-Folge steht auf IMDb bei 9,6 - erratet ihr, welche es ist?
Ein Verbrechen: Yu-Gi-Oh-Spieler sieht eine der wildesten Spielmatten in seinem Leben und sogar der Besitzer meldet sich zu Wort

vor 2 Stunden

"Ein Verbrechen": Yu-Gi-Oh-Spieler sieht eine der wildesten Spielmatten in seinem Leben und sogar der Besitzer meldet sich zu Wort
Dragon Ball Z: Forscher rechnet ganz genau aus, wie viel Kalorien für die Genkidama nötig war, die Boo ausgelöscht hat   1

vor 2 Stunden

Dragon Ball Z: Forscher rechnet ganz genau aus, wie viel Kalorien für die Genkidama nötig war, die Boo ausgelöscht hat
Besser als Lysops Vater!: One Piece-Fans wundern sich darüber, dass ausgerechnet dieser Charakter ein guter Vater sein könnte

vor 2 Stunden

"Besser als Lysops Vater!": One Piece-Fans wundern sich darüber, dass ausgerechnet dieser Charakter ein guter Vater sein könnte
mehr anzeigen