Die am besten bewertete Stranger Things-Folge steht auf IMDb bei 9,6 - erratet ihr, welche es ist?

Diese Kids haben im Lauf der Jahre einiges erlebt, aber welcher Teil des Abenteuers kam am besten an? Wir verraten es euch.

Wenn eine große Serie zu Ende ist, ist es immer spannend, noch mal auf die Highlights zurückzuschauen – und das wollen wir mit euch gemeinsam tun. Wir haben uns angeschaut, welche die am besten bewertete Episode der gesamten Serie auf IMDB ist. Außerdem haben wir für euch auch noch mal aufgelistet, wie es bei den einzelnen Staffeln ausschaut. Eine ganze Reihe von Folgen hat im Verlauf die 9er-Marke geknackt.

Spoilerwarnung: Wir gehen in diesem Artikel grob auf den Inhalt mehrerer Episoden aus Staffel 5 und vor allem Staffel 4 ein und nennen die Titel von Folgen aus den Staffeln 1 bis 5.

9.6 - Diese Stranger Things-Episode hat die beste Bewertung

Die am besten bewertete Episode auf IMDB ist Staffel 4, Episode 7: "Das Massaker im Hawkins Lab".

In dieser Folge sind Steve, Nancy, Robin und Eddie im Upside Down gefangen und bekommen es mit fiesen Fledermäusen zu tun, wobei Steve sich eine Verletzung zuzieht.

Dustin versucht Kontakt zu der Truppe aufzunehmen und empfängt schließlich ihr SOS-Signal. Bei einem Rettungsversuch wird Nancy aufgehalten und in Vecnas Welt transportiert. Währenddessen erfahren wir mehr über Elfs Vergangenheit, beziehungsweise über Henry Creel.

Hopper, der immer noch in Gefangenschaft festsitzt, muss sich derweilen einem Demogorgon-Kampf stellen, während Joyce eine Rettungsaktion startet und schließlich mit ihm wiedervereint wird.

Die Folge hat über eineinhalb Stunden Spielzeit und wurde erstmals am 27. Mai 2022 ausgestrahlt.

Das sind die am besten bewerteten Episoden der anderen Staffeln

Staffel 1: Episode 8 "Die andere Seite" (9,3)

Episode 8 "Die andere Seite" (9,3) Staffel 2: Episode 9 "Das Tor" (9,3)

Episode 9 "Das Tor" (9,3) Staffel 3: Episode 8 "Die Schlacht von Starcourt" (9,3)

Damit kam bei den ersten drei Staffeln jeweils das Finale am besten weg.

Besonders spannend ist natürlich, welche Folge aus der erst kürzlich erschienenen fünften Season auf IMBD am besten bewertet wurde. Die Antwort ist für mich wenig überraschend Folge 4: "Der Zauberer". In dieser spannungsgeladenen Episode muss Derek in Aktion treten, um die anderen Kids zu retten und Will wächst über sich hinaus und entdeckt seine übernatürlichen Fähigkeiten.

Wenn ihr nur eine einzige Folge aus allen Staffeln nennen dürftet: Welche ist eure liebste und warum?