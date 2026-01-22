Auf Netflix war 2025 ein legendärer Anime besonders beliebt - selbst One Piece, Demon Slayer oder DanDaDan kamen da nicht heran

Demon Slayer schafft es in der Netflix-Rückschau für 2025 nicht einmal auf's Podium - dafür sichert sich ein alter Bekannter den Spitzenplatz. (© Koyoharu Gotōge / Ufotable)

Der Streaming-Dienst Netflix ist schon seit Jahren die teils exklusive Heimat für so einige Anime-Serien. Zwischen populären Neuerscheinungen finden sich hier auch einige Klassiker wieder - die die "Emporkömmlinge" ab und zu hinter sich lassen können, wie der jüngste Netflix-Bericht zu den weltweiten Streaming-Gewohnheiten zeigt.

Im zweiten Halbjahr 2025 konnten sich Serien wie DanDaDan oder Sakamoto Days zwar über Bestwerte im Kontext der Zuschauerzahl freuen - an den Spitzenplatz aus dem ersten Netflix-Halbjahr 2025 reichen die Titel aber nicht heran: Naruto war über das Jahr gesehen der beliebteste Anime beim Streaming-Dienst.

1:37 Der dritte Naruto Shippuden-Film 'Die Erben des Willens des Feuers' im deutschen Trailer

Autoplay

DanDaDan erobert zweites Halbjahr, doch Naruto bleibt Jahressieger

DanDaDan profitierte von einem starken Start: Die ersten zwei Wochen von Season 2 verzeichneten 9,4 Millionen Zuschauer*innen - deutlich mehr als die 7,7 Millionen, die die erste Staffel im gleichen Zeitraum erreicht hatte (via What's on Netflix). Insgesamt erreichte die zweite Staffel von DanDaDan im Jahr 2025 17 Millionen Zuschauer*innen.

Auf Platz zwei der Anime-Charts des zweiten Halbjahres folgte My Melody & Kuromi Season 1 mit 13 Millionen Views - ein Sanrio-Franchise, das im westlichen Markt als Nischenprodukt gilt, in Asien jedoch seit Jahrzehnten zu den populärsten Marken zählt.

Sakamoto Days, das im ersten Halbjahr mit 24 Millionen Views die neuen Anime-Serien angeführt hatte, erreichte im zweiten Halbjahr mit Season 1 zwölf Millionen Zuschauer*innen und sicherte sich damit Platz drei.

All diese Anime-Serien kommen aber nicht an den Spitzenreiter heran: Allein im ersten Halbjahr 2025 wurde Naruto 46 Millionen Mal angesehen. Netflix bezieht hier alle Staffeln inklusive des Shippuden-Nachfolgers ein, die 2016 zu ihrem Ende fand. Wie viele es über das Jahr verteilt waren, ließ Netflix in seinem jüngsten Report allerdings nicht heraus.

Mehr zum Thema Der Anime von Naruto wurde so stark zensiert, dass Fans der Serie beim Vergleich mit dem Manga darüber geschockt sind von Myki Trieu

Auch grundsätzlich etablieren sich Animes immer mehr auf Netflix: In der zweiten Jahreshälfte 2025 waren vier Prozent aller Views auf Anime-Serien zurückzuführen, wie der Streaming-Dienst weiter ausführt. Bis zu den erfolgreichsten Titeln des Jahres ist es allerdings noch ein weiter Weg: "KPop Demon Hunters" dominierte im zweiten Halbjahr mit 482 Millionen Views - der höchste Wert, den jemals ein Netflix-Titel in einem Sechsmonatszeitraum erreicht hat.

Welche Anime-Serien habt ihr im letzten Jahr auf Netflix geguckt?