Netflix konnte tatsächlich schon auf PS2 genutzt werden – und so hat der Streaming-Service damals funktioniert

Netflix gab's auch für PS2, allerdings nur mit einer speziellen Disc.

Heutzutage nutzen wir Streamingdienste ganz selbstverständlich über Konsolen wie PlayStation 4, PS5 oder Xbox Series X/S. Dass Netflix aber auch schon auf PlayStation 2 verfügbar war, klingt erst mal ziemlich erstaunlich. Möglich war das tatsächlich auch nur in einem einzigen Land und das hatte einen guten Grund.

So konnten auf Netflix Filme und Serien über PS2 geschaut werden

Wer heute ans Zocken auf PS2 zurückdenkt, erinnert sich bestimmt unter anderem lebhaft ans Disc-Einlegen, während wir heute doch oft auf digitale Store-Angebote zurückgreifen. Und auch bei Netflix und Co. war damals noch eine physische Disc nötig, um sich über die Konsole mit dem Service zu verbinden; einfach per App-Download ging das nicht.

Auf der PS2 war es möglich, Filme und Serien mithilfe einer Disc von Netflix zu schauen. Wer die spezielle Disc einlegte, musste sich anmelden und konnte auf die Bibliothek zugreifen.

Eigentlich wurde die Instant Streaming Disc auf der PS3 gelauncht, aber es gab eben auch eine PlayStation 2-Variante dieser speziellen Disc, allerdings nur in einem Land, nämlich Brasilien.

Hier war die Last Gen Konsole wohl immer noch lange nach dem Release der PlayStation 3 extrem beliebt. Hohe Einfuhrzölle könnten dafür ein Grund sein, denn diese können Neugeräte sehr teuer machen (via YouTube, Cinewhirl).

In allen anderen Ländern gab es nicht die Möglichkeit auch auf der letzten Konsolengeneration Serien und Filme wie beispielsweise Breaking Bad bei Netflix zu streamen. Die PS3 erschien übrigens 2006 in Japan und Nordamerika und 2007 in Europa.

Habt ihr gewusst, dass es sogar für die PS2 eine Möglichkeit gab, Netflix zu nutzen? Und kennt ihr die Streaming Disc für PS2 oder PS3?