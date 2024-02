Netflix muss sich geschlagen geben: Dragon Ball kommt zu Crunchyroll und die Chancen stehen auch für Deutschland gut

Da freut sich Son Goku: Dragon Ball kommt zu Crunchyroll und das vielleicht auch bald in Deutschland.

Wir haben eine gute und eine schlechte Dragon Ball-Nachricht für euch. Die gute zuerst: Die komplette Serie soll in das Angebot des Streamingdienstes Crunchyroll aufgenommen werden. Aber leider lautet die schlechte Nachricht, dass das vorerst nur in Frankreich und Großbritannien passieren soll. Was allerdings zumindest Hoffnung darauf macht, dass wir auch hier in Deutschland demnächst in den Genuss des ganzen Programms kommen könnten.

Crunchyroll nimmt Dragon Ball ins Programm auf, aber leider erstmal nicht in Deutschland

Darum geht's: Aktuell gibt es keine richtige Möglichkeit, sich die Dragon Ball-Animeserien legal und online im Stream anzuschauen. Bei keinem Anbieter findet ihr alle Folgen von Dragon Ball, Dragon Ball Z und DB Super. Aber das könnte sich jetzt bald ändern, wenn wir Glück haben. Die Chancen stehen zumindest schon einmal ganz gut.

Nur von Dragon Ball Daima fehlt noch jede Spur, aber immerhin können wir den Trailer sehen:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Dragon Ball endlich bei Crunchyroll: Auch wenn One Piece bei Netflix durchstartet, ist bis auf wenige Ausnahmen Crunchyroll die Adresse für alle Anime-Fans schlechthin. Nur Dragon Ball hat lange Zeit in der Auswahl gefehlt. Aber genau das ändert die Streaming-Plattform jetzt, wenn auch erstmal nur in UK und Frankreich. Dort soll laut JeuxVideo dann Folgendes ins Programm kommen:

9. Februar: Dragon Ball (153 Folgen)

1. März: Dragon Ball Z (291 Folgen)

15. März: Dragon Ball GT (64 Folgen)

29. März: Dragon Bal Z Kai (131 Folgen)

"Etwas später" soll dann wohl auch noch Dragon Ball Super mit 131 Folgen kommen.

Ob und wann diese Programmänderung dann wirklich auch in Deutschland in Kraft tritt, steht momentan noch nicht fest. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf und deuten das als gutes Omen dafür, dass auch wir hier bald noch einmal die komplette Saga rund um Son Goku und seine Freund*innen von vorn erleben können.

Den Film Dragon Ball Super: Super Hero gibt es bereits auf Crunchyroll, sogar mit deutschsprachiger Synchro.

Ihr wollt nicht gucken, sondern spielen? Dann hätten wir da Dragon Ball: Sparking! Zero für euch. Der neueste Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe dürfte wieder eine Extra-Portion Fan-Service im Gepäck haben und die wildesten Kämpfe zwischen unterschiedlichsten Formen der beliebten Charaktere ermöglichen. Einen genauen Release-Termin hat das Fighting Game noch nicht, aber es soll noch dieses Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Wäre Dragon Ball ein Argument für euch, den Streaming-Anbieter zu wechseln oder ein neues, zusätzliches Abo abzuschließen?