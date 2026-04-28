Netflix One Piece: Strohhut-Cast verrät, welche Musik sie am Set der Verfilmung gehört haben – und die Antwort von Godoy und Mackenyu wird euch überraschen

"And his name is ... Iñaki Godoy" – so oder so ähnlich dürfte sich der Ruffy-Darsteller am Netflix-Set bei seiner Einlaufmusik gefühlt haben. (© Netflix)

Die zweite Netflix-Staffel von One Piece war erneut ein durchschlagender Erfolg, was unter anderem dazu führte, das viele Interviews mit der "Besatzung" der Realserie geführt wurden.

In diesen Fragerunden gaben die Netflix-Darsteller*innen auch einige Einblicke, wie es hinter den Kulissen der One Piece-Umsetzung zuging. Das Trio rund um Iñaki Godoy (Monkey D. Ruffy), Mackenyu (Lorenor Zorro) und Taz Skylar (Sanji) erklärte in einem solchen Gespräch, welche Musik am Set gehört wurde – und im Falle des Ruffy-Darstellers könnte das auch als Einlaufmusik durchgehen.

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"The Time is Now" werdet ihr wahrscheinlich schon einmal gehört haben

Godoy hat bei seiner Musikwahl eine simple Idee im Kopf gehabt: Wie kann er dafür sorgen, dass sich die Arbeitsumgebung "spaßig" anfühlt?

Die Antwort auf diese Frage findet sich zumindest für den Ruffy-Darsteller in der Wrestling-Szene wieder. Mit "The Time is Now" ließ Godoy nämlich zumindest zum Start seines Arbeitstags die legendäre Einlaufmusik des Wrestlers John Cena – der seinen Klappstuhl inzwischen an den Nagel gehängt hat – laut laufen lassen.

Falls ihr euch fragt, was das für ein Song ist: Der 2005 veröffentlichte Track ist insbesondere wegen seines Intros bekannt, das in zahlreichen Memes verwendet wird.

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Sanji-Darsteller Taz Skylar stimmt seinem Kollegen bei der Idee zu, dass sich das Set nicht zu "geschäftlich" anfühlen darf – er selbst ist da aber wesentlich weniger auf Memes ausgelegt.

Zumindest scheint Skylar keinen konkreten Song im Sinn zu haben; stattdessen nennt der Schauspieler gleich ein ganzes Genre, das er mit Vorliebe hört: Salsa.

Aber auch hier gab es einen Gedanken hinter der Musikwahl: Gerade, wenn er "müde und die Energie auf dem Tiefpunkt ist", soll Salsa-Musik die Stimmung wieder heben. Der dritte Befragte aus dem Trio Mackenyu braucht dafür aber gar keine Extramusik, wie er im Verlauf des Interviews erklärt.

Welche "Einlaufmusik" würdet ihr für die Strohhutpiraten wählen?