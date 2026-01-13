One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind

In Staffel 2 der Live-Action-Serie von One Piece setzen die Strohhutpiraten ihre Reise fort und machen sich auf den Weg auf die Grandline. Auf dem Weg treffen sie natürlich auf weitere Feinde, die ihnen das Leben schwer machen – darunter die Baroque-Firma, die auf die Strohhüte angesetzt werden! Besonders die mysteriöse Miss All Sunday der Firma macht mit ihren Teufelskräften sowohl den Strohhüten als auch der Marine das Leben schwer.

Die zweite Staffel von Netflix' One Piece erscheint am 10. März 2026 und genau wie bei der ersten Season erscheinen alle acht Episoden auf einmal.