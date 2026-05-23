Steam-Machine: Alle Infos zum Release, Preis und mehr zur Steam-Konsole von Valve

Valve hat eine neue Konsole angekündigt, die das Konzept vom Steam Deck übernimmt. Das ist aktuell zum Release bekannt!

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Chris Werian
23.05.2026 | 15:00 Uhr

Muss sich die PS5 vor der neuen Valve-Konsole fürchten? Muss sich die PS5 vor der neuen Valve-"Konsole" fürchten?

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Valve hat letztes Jahr bereits die Steam Machine angekündigt, aber noch lässt die neue Konsole auf sich warten. Wie es aktuell um den Hardware-Klotz steht, fassen wir hier im Artikel zusammen.

Die wichtigsten Infos zur Steam Machine:

  • Preis: unbekannt
  • Release: irgendwann in 2026
  • Leistung: vergleichbar mit einer PS5
  • Speicher: 512 GB oder 2 TB
  • Gewicht: 2,6 kg
  • OS: Steam-OS ist vorinstalliert, es kann aber jedes andere Betriebssystem installiert werden

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Video starten 6:16 Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille

Kein Preis, kein Release: So steht es aktuell um die Steam Machine

Valve hat noch keinen genauen Launch-Tag bestimmt, es sollte ursprünglich bereits im ersten Quartal 2026 soweit sein. Wie wir alle jetzt wissen, hat Valve den Zeitraum längst überschritten. Wann die genaue Bekanntgabe des Release geschweige denn die Vorbesteller-Phase los geht, ist derzeit unbekannt.

Wie viel die Steam Machine kosten wird, wurde auch noch nicht kommuniziert. Wir hoffen, dass sie sich als 512 GB-Modell auf einem Niveau mit der PS5 oder leicht darunter platziert, aufgrund der angestiegenen Speicherpreise könnte das aber schwierig werden.

Andererseits könnte sich Valve mit einem bewusst günstigen Preis auch endlich im Wohnzimmer etablieren, denn eines steht mal fest: Einen größeren Spielekatalog – der dank des stetig weiterentwickelten und schön performanten SteamOS auch noch richtig gut läuft – gibt es nirgends. Einzig auf neue PlayStation-Spiele müsst ihr verzichten, wie Sony vor kurzem bekannt gegeben hat.

Auf den folgenden Seiten stellen wir euch die Konsole näher vor, klären die Hardware-Specs und stellen den Steam Controller vor.

Wärt ihr denn für eine PC-nahe Steam-Konsole offen? Oder werdet ihr auf jeden Fall bei PlayStation und Co. bleiben?

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