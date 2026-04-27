Netflix One Piece-Schauspieler von Lysop hat eine ganz bestimmte Person für die Jinbe-Besetzung im Sinn

Jacob Gibson hat sich schon Gedanken über die zukünftige Besetzung von Jinbe Gedanken gemacht.

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Myki Trieu
27.04.2026 | 06:00 Uhr

Jacob Gibsons Vorschlag für die Besetzung von Jinbe könnte in Zukunft immer noch wahr werden. (© Eiichiro Oda Netflix) Jacob Gibsons Vorschlag für die Besetzung von Jinbe könnte in Zukunft immer noch wahr werden. (© Eiichiro Oda / Netflix)

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Nach der Veröffentlichung von Staffel 2 der Live-Action-Adaption von One Piece und dem direkten Start der Dreharbeiten zur dritten Staffel, stellen sich Fans natürlich die Frage, welche Schauspieler*innen in Zukunft noch dazu kommen werden.

Auch der Strohhut-Cast machte sich bereits 2024 Gedanken um die Besetzung bestimmter Figuren in den zukünftigen Staffeln und hatte sogar einige Vorschläge. 

Welche drei Schauspieler*innen sich Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Lysop) und Iñaki Godoy (Ruffy) in der Live-Action-Serie vorstellen könnten und sehen wollen, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten und Seiten:

Jacob Gibson wünscht sich einen ehemaligen Profi-Westler in der Rolle von Jinbe

Im Rahmen der Galaxy Con im Jahr 2024 durften Fans in einem Meet and Greet und einer Interviewrunde Nami-Schauspielerin Emily Rudd und Lysop-Schauspieler Jacob Gibson einige Fragen stellen.

Ein Fan hat den beiden dann die große Frage gestellt, welche Schauspieler*innen sie als Fan der Serie gerne casten würden und welche Figuren aus One Piece sie den jeweiligen Schauspieler*innen zuordnen würden.

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Auf diese Frage hatte Jacob direkt eine Antwort und nannte den ehemaligen Profi-Westler und US-amerikanischen Schauspieler Dave Bautista als seine Fan-Auswahl für die Rolle des Fischmenschen und Strohhut-Piraten Jinbe.

Als zusätzliche scherzhafte Anmerkung sagte Jacob noch, dass Dave Bautista groß ist und er ihn einfach umarmen möchte – wo auch Emily Rudd ihm nur amüsiert zustimmen konnte.

An wen Emily Rudd und Iñaki Godoy bei der Fan-Frage noch gedacht haben, verraten wir euch auf den nächsten Seiten.

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