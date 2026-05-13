One Piece auf Netflix: Ruffy-Darsteller zeigt schon jetzt einen Look, den wir eigentlich erst in 10 Staffeln erwarten dürfen

Der Ruffy-Darsteller zeigt, dass der Wano-Look ihm schon jetzt gut steht.

Die ersten beiden Staffeln der Live-Action-Adaption von One Piece auf Netflix hat nicht nur alte und neue Fans begeistert, sondern waren für den Streaming-Service auch ein voller Erfolg. Nicht umsonst wurden direkt die Dreharbeiten der dritten Staffel gestartet. Die Macher*innen der Serie gehen sogar noch einen Schritt weiter und hoffen schon jetzt auf ganze 12 Staffeln.

Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version auf GamePro.de erschienen.

Die würden sie auch brauchen, wenn sie die inzwischen über Tausend Folgen und Kapitel der Vorlage adaptieren wollen. Entsprechend würde es auch noch viele Jahre dauern, bis die Adaption die Wano Country-Arc des Mangas erreichen würde.

Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy versüßt uns das Warten aber immerhin mit einem neuen Bild, das zeigt, dass ihm Ruffys Wano-Look schon jetzt ganz hervorragend steht.

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Autoplay

Ruffy-Darsteller schlüpft in traditionelle japanische Gewandung und erinnert Fans an Wano-Arc

Als Teil der Promo für die erste Staffel war Iñaki Godoy auch viel in Japan unterwegs. Hier hat der Ruffy-Darsteller sich offensichtlich dazu entschieden, Kendo einmal auszuprobieren – eine japanische Kampfsportart, die sich vom Schwertkampf der Samurai ableitet, nur dass hier mit einem Bambusschwert gekämpft wird.

Dabei schlüpft der Darsteller natürlich auch in die entsprechende Ausrüstung, die neben Schutzkleidung auch traditionelle japanische Kleidungsstücke wie den Hakama umfasst. Das Ganze erinnert dann durchaus an eine Samurai-Rüstung, in der auch Ruffy während der Wano-Arc zu sehen ist:

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Der Look ist zwar nicht komplett identisch, aber so oder so ähnlich könnten wir uns Iñaki Godoy dann auch in neun oder zehn Staffeln vorstellen, wenn die One Piece-Adaption denn wirklich so lange laufen sollte.

Davon ab ist Ruffy im Anime natürlich auch nicht die ganze Zeit in Samurai-Rüstung unterwegs, sondern setzt abseits solcher Promobilder eher auf leichtere japanische Kleidung in Form eines Yukata.

Wie geht es mit One Piece auf Netflix weiter?

Aktuell ist die der Staffel der Live-Action-Adaption zwar bereits bestätigt und soll auch bereits 2027 erscheinen. Wir wissen aber immerhin, worum es geht. Nachdem sich Chopper der Crew angeschlossen hat, macht sich die Bande auf nach Alabasta-Arc, um Prinzessin Vivi zu helfen, ihr Königreich vor Sir Crocodile zu retten.

Wie findet ihr den Look? Seid ihr bereit, mindestens 10 weitere Staffeln darauf zu warten?