One Piece: Zorro-Darsteller Mackenyu ist in einer Szene offenbar einfach vor laufender Kamera eingeschlafen und das passt perfekt zu seiner Rolle

Die Netflix-Serie One Piece weiß mit einer wirklich gelungenen Besetzung zu begeistern. Vor allem Mackenyu, der Zorro-Darsteller, passt wie die Faust aufs Auge.

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David Molke
07.05.2026 | 17:02 Uhr

Mackenyu ist Zorro in One Piece und Zorro ist Mackenyu – da sind sich die Fans einig. Mackenyu ist Zorro in One Piece und Zorro ist Mackenyu – da sind sich die Fans einig.

One Piece zu verfilmen ist schwierig, den Verantwortlichen hinter der Netflix-Adaption bisher aber überraschend gut gelungen – was auch an dem extrem passenden Cast liegt. Allen voran Mackenyu, der wirklich ganz hervorragend seine Rolle als Lorenor Zorro ausfüllt. Beispielsweise, indem er einschläft.

Zorro-Schauspieler Mackenyu soll vor laufender Kamera eingeschlafen sein

Es ist mittlerweile schon zu einem eigenen Meme geworden, wie ähnlich der Schauspieler Mackenyu seiner Rolle Zorro zu sein scheint. In Interviews wirkte er teilweise genauso verloren und verwirrt, wie es bei der One Piece-Figur oft der Fall ist. Das geht wohl sogar so weit, dass er vor laufender Kamera eingeschlafen ist.

Video starten 1:01 Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen

Davon hat der Darsteller offenbar bereits vor zwei Jahren in einem Gamescom-Interview berichtet. Es ging eigentlich darum, welche Szene die bis dato anspruchsvollste gewesen sei. Mackenyus Antwort: Der Kampf gegen Falkenauge Mihawk. Die habe er auf keinen Fall versemmeln wollen, weil sie so wichtig sei.

Im Anschluss daran liegt der verletzte Zorro bewusstlos herum. Beim Dreh dieser Szene musste dann natürlich auch Mackenyu mit geschlossenen Augen herumliegen – der perfekte Moment für einen kleinen Powernap. Laut dem Schauspieler sei er dabei wohl auch wirklich kurz weggedämmert.

Was von den One Piece-Fans geradezu mit Begeisterung aufgenommen wurde. Ganz einfach deshalb, weil auch Zorro in der Serie selbst immer mal wieder an den ungewöhnlichsten Orten und in den unpassendsten Augenblicken einschläft. Die beiden haben sich also wirklich allem Anschein nach einfach gesucht und gefunden.

Die Anekdote wird in den Social Media-Kommentarspalten als typisch, Zorro-coded und "Method-Acting at its finest" gefeiert. Wiederholt wird betont, wie gut Mackenyu zu der von ihm verkörperten Rolle passt. Manch einer vermutet aber auch, dass der Schauspieler vielleicht einfach nur extrem übermüdet war. Immerhin dürften solche Dreharbeiten auch wirklich ziemlich anstrengend sein.

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Wie geht's mit One Piece weiter?

Manga und Anime sind weiterhin in vollem Gange. Demnächst erscheint Kapitel 1182 und Episode 1160 ist auch noch in aller Munde. Währenddessen gibt es jetzt endlich ein Release-Datum zum offiziellen The One Piece-Remake und dass Staffel 3 der One Piece-Verfilmung von Netflix irgendwann kommt, steht auch schon fest. Womöglich können wir schon nächsten Sommer mit neuen Folgen rechnen.

Wie findet ihr die Anekdote vom schlafenden Mackenyu und worauf fiebert ihr aktuell am meisten hin?

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