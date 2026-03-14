Ein Easter Egg in Resident Evil Requiem verweist auf einen ganz bestimmten Teil der Reihe - Fans sehen darin Hinweis auf das nächste Remake

In Resident Evil Requiem versteckt sich möglicherweise ein Hinweis auf das nächste Spiel.

Resident Evil Requiem ist am 27. Februar 2026 erschienen und mittlerweile hatten die Resi-Fans ausreichend Zeit, den neuen Ableger gründlich unter die Lupe zu nehmen. Dabei ist auch ein möglicher Hinweis auf das nächste Remake aufgetaucht.

Der Code steht für Veronica

Neben den "neuen" Ablegern, also Teil sieben und acht, lieferte Capcom in den letzten Jahren auch gleich mehrere fantastische Remakes von älteren Resident Evil-Spielen. Das hervorragende Gameplay aus dem Remake von Teil 4 hat es zu großen Teilen letztlich auch in das neue Requiem geschafft.

1:06:15 Dieser Moment verändert Resident Evil für immer | Resident Evil Requiem im Review-Talk

Autoplay

Der Release von Resident Evil 4 Remake liegt mittlerweile auch schon wieder knapp drei Jahre zurück und viele Fans hoffen, dass Capcom die Zeit nutzt, um weitere Klassiker in die Moderne zu transportieren. In Requiem wurde nun ein Hinweis gefunden.

Wie X-User "Suzi Hunter" in einem Screenshot zeigt, gibt es in der Bar des Rhodes Hill Care Centers eine Schnapsflasche, auf deren Label der Name "AVERNICO" steht. Avernico ist wiederum ein Anagramm für "Veronica". Zudem handelt es sich dabei gewissermaßen um einen "Code".

Das passt natürlich wie die Faust aufs Zombie-Auge zum beliebten Spin-off Resident Evil Code: Veronica. Fans wünschen sich schon seit Jahren ein Remake zum 2000 erschienenen Spiel und kürzlich hatte ein bekannte Leaker eine solche Neuauflage bestätigt.

Das Bild der Flasche könnt ihr hier sehen:

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Natürlich kann es sich bei dem Etikett auch einfach "nur" um eine Hommage an die eigene Seriengeschichte handeln. Eine andere Flasche wurde laut dem Etikett etwa im "Chateau Dimitrescu" abgefüllt, was eine offensichtliche Anspielung auf Resident Evil Village ist.

Wir und viele andere Resi-Fans hoffen aber natürlich, dass es sich tatsächlich um einen kleinen Hinweis handelt. Laut Gerüchten soll sich eine Neuauflage von Code: Veronica tatsächlich schon länger in Entwicklung befinden und könnte Anfang 2027 auf den Markt kommen.

Denkt ihr, es ist ein Hinweis, und wünscht ihr euch ein Remake von Resident Evil Code: Veronica?