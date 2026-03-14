"Wir spielen nicht das gleiche Spiel": Pokémon Pokopia-Fan präsentiert umgebaute Version des Startgebiets und es ist kaum wiederzuerkennen

Praktibalk hat für diesen Build sicher einige schlaflose Nächte hinter sich gebracht.

Schon nach wenigen Stunden in Pokémon Pokopia sollte jedem klar werden, dass die Werkzeuge und Fähigkeiten des Cozy-Games sehr umfassende Möglichkeiten zum Gestalten der eigenen Insel bieten. Wie so oft bei Spielen mit viel kreativer Freiheit, sorgen beeindruckende Community-Bauten für offene Münder – so auch dieser hier.

Erkennt ihr das Gebiet überhaupt noch wieder?

Gemeint ist das Werk von Spielerin PreparationNext4311, die ihre Version von Welkwüstia stolz auf Reddit geteilt hat. Ihr seht also das erste Gebiet, das ihr kurz nach dem Start betretet und wo ihr eure ersten Tutorial-Schritte absolviert.

Bis ich das erkannt hatte, musste ich aber ganz schön genau hinschauen, denn wenn ich die Kreation mit meinem Welkwüstia vergleiche, gibt es da nicht mehr viele Gemeinsamkeiten.

Seht selbst:

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Erst auf dem fünften Screenshot ist recht deutlich die Höhle links zu erkennen, aus der Ditto und Professor Tangoloss zu Beginn herauskommen. Auch der Grabstein auf der Klippe ist noch vorhanden, aber viel mehr ist vom originalen Gebiet nicht übrig geblieben.

Stattdessen hat die fleißige Bastlerin durch Terraforming, neue Gebäude und jede Menge Details eine beeindruckend idyllische Oase geschaffen, in der sich die Pokémon höchstwahrscheinlich extrem wohlfühlen sollten.

Besonders cool ist auch die gigantische, Baum-ähnliche Struktur im Hintergrund, von der es leider bisher keine Nahaufnahmen zu sehen gibt.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Der Community stockt der Atem

Das sehen auch die anderen Fans so, die in den Kommentaren kaum etwas anderes als Lob übrig haben.

“Wir spielen nicht dasselbe Spiel, was sind das für Cheats?”, schreibt etwa ein User unter dem Post. “Ich schätze man kann das nicht mehr Welkwüstia nennen”, merkt jemand anderes vollkommen korrekt an.

Laut eigener Aussage hat PreparationNext4311 das gesamte Projekt übrigens ohne eine praktische Endgame-Fähigkeit auf die Beine gestellt – die hier nicht näher genannt wird, um Spoiler zu vermeiden. Man bekommt sie nämlich erst sehr spät im Spiel und was die Story angeht, lässt das Finale für die kreative Schöpferin noch etwas auf sich warten.

Welche Endgame-Fähigkeit ist gemeint?

Spoiler anzeigen Magnetflug ist die finale Fähigkeit, die ihr nach dem Abschluss der Hauptgeschichte erhaltet. Damit verwandelt sich Ditto in Magnetilo und kann komplett frei durch die Luft fliegen – anders als in der Dragoran-Form, die lediglich segeln kann. Noch besser ist aber, dass die Magnetilo-Form aus der Luft Objekte aufnehmen und verschieben kann. Großflächiges Gestalten wird dadurch erheblich vereinfacht, da ihr gewissermaßen aus der Vogelperspektive agieren könnt.

Aber, wie schon gesagt, für den hier gezeigten Build wurde der hilfreiche Skill offenbar nicht eingesetzt, was es nur noch beeindruckender macht.

Wie viel Zeit dafür ins Land gegangen ist, klärt die Spielerin leider nicht, aber sie geht davon aus, dass sie “90 Prozent der bisherigen Spielzeit” nur in Welkwüstia verbracht hat – bevor es jetzt nach getaner Arbeit weiter nach Trübküstia gehen soll. Wir sind gespannt, wie das Meeresgebiet am Ende aussehen wird!

Was denkt ihr: Wie gefällt euch diese Version des ersten Gebiets und kann eure Schöpfung hier vielleicht sogar mithalten?