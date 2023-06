One Piece-Fans dürften sich freuen: Die Netflix-Adaption ist ziemlich nah an der Anime-Vorlage.

One Piece feiert große Erfolge als Manga-Reihe und Anime-Serie. Jetzt folgt auch noch eine Verfilmung mit echten Schauspieler*innen von Netflix, zu der wir gerade einen ersten Teaser-Trailer bekommen haben. Da liegt der Vergleich zur Vorlage natürlich nahe und genau das tun viele Fans im Netz: Die Bilder und Videos zeigen, dass Netflix offenbar wichtig war, dem Vorbild treu zu sein. Aber am besten seht ihr euch das alles selbst an.

One Piece - Teaser-Trailer zeigt: So nah ist die Netflix-Serie an der Anime-Vorlage

Schon seit einiger Zeit arbeitet Netflix an der Verfilmung von One Piece und seit wenigen Tagen gibt es die ersten bewegten Bilder zu dem Projekt. Hier könnt ihr euch den kurzen Teaser-Trailer ansehen:

1:43 One Piece - Erster Trailer zur Live-Action-Serie auf Netflix zeigt Strohhutpiraten in Action

Wie nah ist das am Original? Ziemlich: Offenbar hat sich Netflix größte Mühe gegeben, Kult-Szenen aus der Anime-Serie beinahe eins zu eins in die Realfilm-Version zu übertragen. Das klappt hier ziemlich gut und macht einen interessanten Eindruck.

Seht euch hier ein direktes Vergleichsvideo an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es gibt aber natürlich auch noch mehr. Hier seht ihr zum Beispiel Shells Town aka die Marinebasis beziehungsweise Stadt der Marine – sowohl im Anime als auch in der Live Action-Version von Netflix:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier könnt ihr Foosha Village sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Allem Anschein nach orientiert sich die Netflix-Adaption von One Piece aber auch an einigen Original-Coverbildern des Mangas, wie ihr hier im direkten Vergleich sehen könnt. Vor allem, wenn es um die Outfits geht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wenn ihr die Besetzung der One Piece-Rollen mit ihrem Look in der Vorlage vergleichen wollt, dürfte diese Übersicht hier genau das Richtige für euch sein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Reaktionen auf den Teaser-Trailer fallen ziemlich gemischt aus. Es gibt viele Stimmen, die positiv überrascht sind, aber auch viele, die dem Braten nicht trauen. Eine ganze Menge an Fans bleibt skeptisch, wollen dem Ganzen aber zumindest eine Chance geben.

Ein Kritikpunkt, der häufig angeführt wird: Die Live Action-Serie scheint zumindest im Trailer auf einen gelblichen Farbstich und weniger Kontraste als in der Vorlage zu setzen. Alles wirkt etwas dunkler und gelb bis braun, während es im Anime sehr viele starke Farben und helle Umgebungen gab. Das kommt nicht bei allen gut an.

Wie sieht es bei euch aus: Wie findet ihr den Look der Realfilm-Version und was haltet ihr vom direkten Vergleich?