Das Werbe-Abo von Netflix zahlt sich aus – und könnte damit das zukünftige Angebot des Streamingdienstes verändern

Dank des Werbe-Abos fließen nur so die Einnahmen durch Neukund*innen für Netflix. Das nächste Ziel? Die Abonnent*innen behalten und den Fokus auf die Werbung legen.

Zwischen regelmäßigen Preiserhöhungen und neuen Abos ist es mittlerweile schwierig, eine Übersicht über alle Streamingdienste zu behalten. Es ist noch nicht allzu lange her, da hat Netflix das Basis-Abo in Deutschland für 7,99 Euro gestrichen. Als preiswertere Alternative musste das Standard-Abo mit Werbung hinhalten, das aber anscheinend ziemlich gut läuft.

Werbe-Abo ist ein voller Erfolg

Was arg nach den alten Zeiten des Kabelfernsehens klingt, nimmt die Kundschaft von Netflix mit offenen Armen in Empfang. Laut dem zweiten Quartalsbericht 2024 entspricht das Werbe-Abo mittlerweile über 45 Prozent der neuen Abonnement-Abschlüsse und ist im zweiten Quartal um 34 Prozent gewachsen. Netflix begründet das mit der Attraktivität der Abo-Variante sowie der Tatsache, dass auch in den USA und Kanada das ehemals günstige Basis-Abo gestrichen wurde.

Das sind die aktuellen Preise pro Monat der Netflix-Abos bei uns, die zuletzt im April 2024 erhöht wurden:

Premium-Abo: 19,99 Euro

19,99 Euro Standard-Abo: 13,99 Euro

13,99 Euro Standard-Abo mit Werbung (Werbe-Abo): 4,99 Euro

Die erhöhten Einnahmen kann Netflix nun unter anderem für Hit-Produktionen wie die Live-Action-Serie von One Piece verwenden, deren Dreharbeiten für die zweite Staffel vor etwa zwei Wochen begonnen haben:

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Das könnte der Werbe-Erfolg für die Zukunft von Netflix bedeuten

Zuerst einmal bedeutet der Erfolg des Abos mit Werbung für Netflix, dass sie womöglich das Werbe-Angebot erweitern und künftig vermehrt benutzen wollen. Mehr Werbung bedeutet schließlich mehr Werbeeinnahmen beziehungsweise mehr Geld. Das deutet auch der Quartalsbericht an (via The Verge):

Unsere Werbeeinnahmen wachsen stetig und werden ein immer wichtigerer Faktor unseres Geschäfts. Die Herausforderung für die nahe Zukunft (und mittelfristige Chance) besteht darin, dass wir schneller wachsen, als wir unser wachsendes Werbeinventar monetarisieren können.

Ein Beispiel davon finden wir in der realen Idee, Werbung zu schalten, sobald das Publikum den Stream pausiert. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix das schon für 60 Tage seit Anfang Mai getestet.

Weiter möchte Netflix auf mehr Live- und Sportsendungen setzen, die sich natürlich prima für mehr Werbepartner sowie Sponsoren eignen. In diesem Jahr erwarten uns entsprechend ein Hotdog-Wettessen mit Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef, der Boxkampf von Jake Paul vs. Mike Tyson sowie Live-Spiele der NFL an den Weihnachtstagen.

An der Stelle sind wir gespannt, was die GamePro-Community denkt: Was haltet ihr vom Werbe-Abo? Ist es ein Segen, der uns noch bessere Originalproduktionen verspricht oder verliert sich Netflix irgendwo in der Geldgier?