Neu für Switch 2: Episches Fantasy-Rollenspiel erscheint schon bald!

Die schicke Spielwelt ist nicht der einzige Selling Point dieses großen Fantasy-Rollenspiels.

Aufstand in wunderschöner Fantasy-Welt: Das ist der Rollenspiel-Hit für Switch 2!

Die Welt von Tales of Arise ist nicht einfach nur hübsch, sondern bietet auch eine interessante Geschichte.

Es geht hier um den Rollenspiel-Hit Tales of Arise, der auf Metacritic in der PS5-Version auf ansehnlichen 87 Punkten steht und den ihr in der Switch 2-Version mit der Erweiterung Beyond the Dawn bekommt. Diese bietet ein neues Abenteuer, das sich um den geheimnisvollen Fluch einer Maske dreht, welcher ein Mädchen befallen hat, und bringt natürlich auch zahlreiche neue Quests, Dungeons und andere zusätzliche Inhalte mit.

Das Hauptspiel dreht sich um die Welt Dahna, deren Bewohner von der technisch überlegenen Zwillingswelt Rena seit Jahrhunderten unterdrückt und versklavt werden. Ihr schließt euch dem Widerstand an und befreit die fünf großen Regionen Dahnas, die mit den Elementen Feuer, Wasser, Wind, Erde und Eis verbunden sind und entsprechend viel Abwechslung bieten. Auch ansonsten liefert Tales of Arise eine kreative Spielwelt, die Fantasy mit Science Fiction mischt.

In vielerlei Hinsicht ist Tales of Arise ein klassisches JRPG, in dem ihr mit einer Gruppe von Helden durch die Welt zieht. Die Kämpfe sind allerdings nicht rundenbasiert, stattdessen bekommt ihr ein schnelles Action-Kampfsystem mit Third-Person-Perspektive, das euch zwischen den verschiedenen Charakteren wechseln lässt, um ihre Spezialattacken zu nutzen. Diejenigen, die ihr gerade nicht steuert, werden von der KI übernommen.

Tales of Arise besteht jedoch nicht nur aus Kampf. In den bildschönen, idyllischen Landschaften könnt ihr auch ruhigeren Nebenbeschäftigungen nachgehen und angeln oder euch sogar der Tierzucht widmen. Abgesehen vom Gameplay hat sich Tales of Arise seine hohen Wertungen nicht zuletzt durch die tolle Inszenierung verdient: Neben der hübschen Welt und dem Effektfeuerwerk, das die Kämpfe abbrennen, wird die Story mit aufwendigen Zwischensequenzen umgesetzt.