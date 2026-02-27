749€ statt 2099€: Diesen 86 Zoll 4K-Fernseher gibt's bei Amazon jetzt zum günstigsten Preis aller Zeiten!

So günstig wie jetzt im Amazon-Angebot gab es diesen 86 Zoll großen 4K-Fernseher noch nie.

Wenn ihr es beim Kauf eures nächsten 4K-Fernsehers gerne möglichst groß und zugleich möglichst günstig hättet, findet ihr jetzt bei Amazon das passende Angebot. Dort bekommt ihr nämlich gerade den 86 Zoll großen 4K-TV LG UR7800 zum absoluten Schnäppchenpreis von 749€ (UVP und aktueller Preis im LG Store: 2099€). Laut Vergleichsplattformen war der riesige Fernseher noch nie zuvor so günstig. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Angebots. Falls euch 86 Zoll doch eine Nummer zu groß sind, bekommt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch einige kleinere 4K-Fernseher günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Riesen-Bildschirm zum Schnäppchenpreis: Das kann LGs günstiger 4K-Fernseher!

Der LG UR7800 ist kein High-End-Fernseher, trotzdem bekommt ihr eine ordentliche Bildqualität. Auf diesem Bild seht ihr die Auswirkungen der HDR-Unterstützung mit HDR10 Pro.

Der LG UR7800 ist ein Fernseher der unteren Preisklasse, dementsprechend solltet ihr von ihm keine Wunder erwarten. Dennoch bekommt ihr natürlich die solide Qualität, die man von einer der beliebtesten TV-Marken erwarten kann. Das schließt neben dem Bild auch den umfangreichen App-Support und die komfortable Bedienbarkeit des hauseigenen WebOS-Betriebssystems ein.

Beim Bild bekommt ihr zwar nicht den hohen Kontrast von OLED- oder Mini-LED-Displays, doch immerhin verfügt der 86-Zoll-Fernseher über ein Direct-LED-Panel, das für eine gleichmäßigere Beleuchtung als viele vom Rand beleuchtete Edge-Displays sorgt, die sonst oft bei günstigen 4K-TVs zum Einsatz kommen. Außerdem sorgt ein für Low-Budget-Verhältnisse guter Bildprozessor für ordentliche Ergebnisse beim Hochskalieren niedrig aufgelöster Inhalte.

Der LG UR7800 (hier in einer anderen Größe mit anderem Standfuß) hat zwar nur ein 60Hz-Display, ist ansonsten aber gut fürs Gaming geeignet.

Auch beim Gaming liefert der LG UR7800 eine zufriedenstellende Leistung ab. Dank des niedrigen Input Lags werdet ihr keine Eingabeverzögerung wahrnehmen und dank ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Allerdings bleibt ihr aufgrund des 60Hz-Displays auf 60 fps beschränkt. Die PS5 und die Xbox Series X schaffen bei den allermeisten Spielen zwar ohnehin nicht mehr als 60 fps bei 4K-Auflösung, trotzdem sind mehr Hertz immer besser für flüssige Bilder.