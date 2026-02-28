Ghost of Yotei jetzt im Top-Angebot: So günstig war das Open-World-Spiel für PS5 noch nie!

Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt gibt's den Open-World-Hit Ghost of Yotei an diesem Wochenende günstig!

Den Open-World-Hit Ghost of Yotei könnt ihr euch gerade zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen. Bei Amazon bekommt ihr das exklusive PS5-Spiel gerade 30€ günstiger im Vergleich zum UVP, laut Vergleichsplattformen war es noch nie zuvor so günstig. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, hier findet ihr ihn:

Amazon ist vermutlich mit einem Angebot von MediaMarkt mitgezogen, wo es Ghost of Yotei als Teil der sogenannten „Wochenendknaller“, die bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen, günstiger gibt. Das Spiel könnte allerdings auch schon früher ausverkauft sein. Bei Saturn, wo es den Deal ebenfalls gibt, war er nämlich zwischenzeitlich bereits vergriffen. Wir vermuten, dass Amazon sein Angebot kurz nach MediaMarkt und Saturn beenden wird.

Toller Nachfolger eines großen Open-World-Hits: Das ist Ghost of Yotei!

13:44 Ghost of Yōtei ist das nächste Open-World-Highlight - mit einem Haken

Autoplay

Ghost of Yotei ist der Nachfolger von Ghost of Tsushima und bietet im Grunde mehr vom Selben, was in diesem Fall eine gute Nachricht ist, denn schließlich war schon der Vorgänger ein hervorragendes Open-World-Spiel, das nicht zuletzt durch seine atmosphärische, toll inszenierte Spielwelt verzaubert hat. Auch diesmal werden euch wieder wunderhübsche Landschaften geboten, die ihr genießen könnt, ohne dass haufenweise Icons und Einblendungen euch die Sicht nehmen.

Diesmal seid ihr allerdings in einer anderen Region Japans und in einem anderen Jahrhundert unterwegs: Im frühen 17. Jahrhundert bereist ihr die Ezo-Region (das heutige Hokkaido ganz im Norden Japans) mit dem markanten Vulkan Yotei. Durch die neue, modernere Epoche verändert sich auch das Waffenarsenal, es gibt unter anderem bereits frühe Feuerwaffen. Dennoch sind die spannenden Nahkämpfe wieder das spielerische Glanzstück.

Auch Ghost of Yotei ist landschaftlich wieder wunderschön.

Wie im ersten Teil könnt ihr euch auch in Ghost of Yotei wieder spannende Schwertkampfduelle liefern. Das gilt besonders für die Bosskämpfe. Schließlich ist es eure Aufgabe, die Yotei 6, eine Gruppe abtrünniger Samurai, zu erledigen. Doch auch beim normalen Ausräuchern von Stützpunkten habt ihr mehr als genug Gelegenheit, eure Schwertkampfkünste unter Beweis zustellen.

Der Frontalangriff ist allerdings nicht immer die klügste Methode. Ihr könnt Gegner auch mit Schleichangriffen oder aus der Ferne mit Pfeil und Bogen erledigen. Oft ist es am besten, die Reihen so erst mal etwas auszudünnen, bevor man zum Schwert greift. Spielerisch funktioniert diese Mischung abermals sehr gut, weshalb wir allen, die schon Ghost of Tsushima mochten, auch Ghost of Yotei wieder wärmstens empfehlen können.