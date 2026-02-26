Ich bin Annoholiker: Das neue Anno ist der Hammer und bei Amazon ist es jetzt extrem günstig!

Schnäppchen-Alarm im Senat: Jetzt zuschlagen und das neue Anno zum Bestpreis sichern!

Eigentlich steht bei mir nächste Woche alles im Zeichen von Azeroth, wenn die neue WoW-Erweiterung Midnight an den Start geht – aber wisst ihr was? Aktuell würde ich viel lieber jede freie Minute in Anno 117: Pax Romana versenken. Mein antikes Imperium und seine Warenketten rufen so laut nach mir, dass selbst mein Zwerg-Paladin ein paar Tage länger warten muss, zumal es den Strategie-Hit bei Amazon gerade unverschämt günstig gibt.

Anno 117: Pax Romana jetzt für kurze Zeit besonders günstig bei Amazon!

Wenn ich Anno 117 hochfahre, schwingt eine gehörige Portion Nostalgie mit. Für mich fühlt sich das Ganze wie eine echte Zeitreise zurück ins Jahr 1998 an. Damals saß ich vor meinem ersten Aufbauspiel überhaupt: Die Siedler 3. Es stammte ebenfalls aus der legendären Schmiede von Blue Byte und hat mich mit seinem unvergleichlichen "Wuselfaktor" infiziert. Dieses wohlige Gefühl, wenn man den kleinen pummeligen Männchen dabei zusieht, wie sie Stein um Stein aufeinanderschichten, ist tief in meiner Gamer-DNA verwurzelt.

Seitdem ist viel Wasser den Tiber hinuntergeflossen. Um ehrlich zu sein, ist Anno 117 mein erster Ausflug in die Serie seit Anno 1602. Der grafische Sprung von den isometrischen 2D-Inseln des Erstlings direkt in die prachtvolle, lebendige Welt des antiken Roms ist gigantisch. Aber ganz im Stile eines Blue Byte fühlt es sich sofort wieder wie "zuhause" an.

Simon Berger Simon ist eines unserer Urgesteine bei GameStar Tech und GamePro. Er ist seit dem Start dabei und ein echter Tausendsassa. Er hält nicht nur (gefühlt) den Weltrekord in WOW-Raids, sondern ist auch unser redaktionsinterner "The Mountain", Freizeit-Pilot und Experte für Tastaturen, Smartphones, Gaming-Mäuse sowie alles rund um Gaming. Bei all seiner Macher-Mentalität, ist er gleichzeitig aber immer herzlich und für jeden da, der Hilfe braucht - außer Mittwochabend, da ist WOW-Raid.

Überraschend einfach: Warum Anno 117 der perfekte Wiedereinstieg ist

Große Pläne für große Imperien: Der Bau von Monumenten ist das Sahnehäubchen in Anno 117: Pax Romana.

Ich hatte anfangs wirklich Respekt vor der Komplexizität und war mir nicht sicher, ob ich mich mit meinen begrenzten Aufbau-Skills wieder an einen Anno-Ableger heranwagen sollte. Die Anno-Serie ist populär für ihre tiefgehenden Systeme, bei der man haufenweise Warenströme, diplomatische Abläufe und Konflikte gleichzeitig jonglieren muss. Doch Alea iacta est – der Würfel ist gefallen, ich habe mich hineingestürzt und war sofort gehooked. Ich hätte nie gedacht, wie einsteigerfreundlich das neue Anno ist.

Die Entwickler haben ein Händchen dafür, einen nicht zu erschlagen. Die Benutzeroberfläche ist aufgeräumt, die Tutorials sind organisch in die Kampagne und das Gameplay an sich eingebunden und man wird nicht mit Fehlermeldungen bombardiert, wenn mal eine Produktion stockt.

Wasser marsch: Reichlich kühles Nass für eure Bevölkerung mit dem Aquädukt

Gestern Abend hatte ich dann mein bisheriges Highlight im Spiel. Nach stundenlanger Planung und inselübergreifender Ressourcenverwaltung habe ich endlich meinen ersten großen Aquädukt fertiggestellt. Anno-Veteranen werden nun müde mit den Schultern zucken, aber dieser Anblick, wie sich diese majestätischen Steinbögen durch die Landschaft und meine Straßenzüge ziehen, versetzt mich in strahlende Begeisterung.

Das Badehaus ist bereits an das Wassernetz angeschlossen, denn wir wissen ja: Mens sana in corpore sano – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper! Meine Siedlung floriert, die Kassen füllen sich mit Sesterzen und die Moral ist auf einem Allzeithoch.

Das nächste Ziel: Panem et Circenses im Kolosseum

Aber ein wahrer Römer ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Mein Blick wandert bereits zum nächsten großen Meilenstein. Ich habe innerlich schon den Baugrund für das Kolosseum abgesteckt: Die Vorstellung, dieses monumentale Weltwunder in der eigenen Stadt zu errichten, lässt mein Herz höherschlagen. Panem et circenses – Brot und Spiele – ist das Motto der Stunde.

Schnappt euch die Toga und baut jetzt los!

Anno 117 ist aktuell für mich mehr als nur ein Spiel, vielmehr bin ich komplett im Aufbau-Fieber gefangen. Wenn ich nicht gerade am PC hocke, lese ich das GameStar-Sonderheft zu Anno 117 oder erzähle meinen Kollegen von meinen Konflikten mit den Provinzpiraten. Selbst wenn die WoW-Erweiterung nächste Woche vor der Tür steht: Mein Herz schlägt derzeit für das antike Rom und seine Provinzen. Also, nutzt die Gunst der Stunde, sichert euch das Angebot bei Amazon und werdet selbst zum Prätor im alten Rom!

