DualSense PS5-Controller im Angebot: Jetzt 60€ Rabatt auf Bundle mit Top-Spiel bei MediaMarkt sichern!

Mit dem DualSense Bundle hat der neue MediaMarkt-Sale ein echtes Schnäppchen für PS5 zu bieten.

Durch den neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr euch jetzt den DualSense PS5-Controller in einem echten Top-Angebot sichern: Wenn ihr euch Sonys Original-Gamepad mit dem gerade erst erschienenen, PS5-exklusiven Shooterhit Saros (87 Punkte auf Metacritic, 89 Punkte im GamePro-Test) schnappt, bekommt ihr einen stattlichen Rabatt. Im Vergleich zum UVP beim Einzelkauf des Spiels und des Controllers spart ihr rund 60€:

Das Bundle findet ihr auf der oben verlinkten Seite des PS5-Controllers, wenn ihr etwas nach unten scrollt. Ihr könnt den DualSense und Saros aber auch separat in den Warenkorb legen, der Preis wird dann automatisch angepasst.

Der neue MediaMarkt-Sale hat übrigens noch über 1000 weitere Sonderangebote zu bieten, darunter auch Bundles mit der Nintendo Switch 2. Sie Übersicht über die Aktion, die noch bis zum 1. Juni läuft, findet ihr hier:

Wie gut ist der PS5-Shooterhit im DualSense Bundle?

26:39 Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

Wie schon gesagt, hat Saros nicht nur bei uns im GamePro-Test eine hervorragende Bewertung abgestaubt. Die Presse ist sich weitgehend einig, dass es sich um den bislang besten PS5-Shooter des Jahres 2026 handelt, und dieser Titel dürfte dem Exklusivspiel nur noch schwer zu nehmen sein. Wie schon beim geistigen Vorgänger Returnal, der vom selben Studio stammt, handelt es sich bei Saros wieder um einen Third-Person-Shooter mit Roguelike- und Bullet-Hell-Mechaniken.

Obwohl die Erkundung des düsteren, geheimnisvollen und ständig seine Form verändernden Planeten Carcosa auch eine dichte Atmosphäre bietet, ist das Highlight des Spiels ganz klar das Kampfsystem: Erneut werdet ihr in einen waren Hagel an Geschossen geschickt, denen ihr schnell ausweichen müsst, während ihr selbst aus allen Rohren feuert. Da ihr mit eurem Schild die Energie feindlicher Attacken absorbieren und für Spezialattacken nutzen könnt, belohnt Saros dabei einen offensiven Spielstil.

Auch in Saros werden wir wieder mit einem wahren Feuerwerk an Geschossen bombardiert.

Im Vergleich zu Returnal ist Saros übrigens nicht mehr so frustrierend, weil Tode nicht mehr so stark bestraft werden: Die Runs sind kürzer und wir dürfen gesammelte Erfahrungspunkte behalten, wodurch wir beständig Fortschritt machen. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Schwierigkeitsgrad wieder enorm hoch und Saros deshalb nicht für jeden geeignet ist. Falls ihr auf harte Herausforderungen steht, ist der Shooter jedoch ein Muss und jetzt im DualSense-Bundle zudem ein echtes Schnäppchen.