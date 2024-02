Neue Pokémon-Spiele angeblich noch 2024, doch es gibt auch eine schlechte Nachricht

2024 könnten gleicht mehrere Pokémon-Spiele auf der Switch erscheinen.

2022 erschienen mit Pokémon Karmesin und Purpur und Pokémon-Legenden Arceus gleich zwei Hauptableger mit den kleinen Taschenmonstern für die Nintendo Switch. Laut einem jüngsten Gerücht könnte sich das im laufenden Jahr wiederholen.

Woher stammt das Gerücht? Quelle ist der bekannte Nintendo-Insider Zippo, der bereits in der Vergangenheit mehrfach zuverlässige Vorabinformationen zu Nintendo-Exklusivspielen und Nintendo Directs enthüllt hat.

Gleich zwei Pokémon-Spiele in 2024?

Zwar geht Zippo in seinem Blogpost nicht genauer ins Detail, die Rede ist jedoch von "two new mainline Pokémon titles", also zwei neuen Hauptablegern rund um die beliebten Rollenspiele.

Folgen wir dem genauen Wortlaut, handelt es sich bei den Titeln demnach um keine Spin-Offs, gleich Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück aus dem Vorjahr.

Wann könnten die Spiele enthüllt werden? Vor wenigen Minuten wurde eine Pokémon Presents via X angekündigt.

Datum: Am Pokémon Day, dem 27. Februar 2024.

15 Uhr deutscher Zeit

Klar ist, sollte Nintendo in diesem Jahr noch zwei Spiele der beliebten Reihe veröffentlichen, werden wir auf dem Event mehr erfahren.

Kleiner Trost für Nintendo Switch 2-Verschiebung

Der Meldung von Zippo geht jedoch ein weiteres, in den vergangenen Tagen immer deutlicher werdendes Gerücht voraus.

Worum geht's? Nach Informationen gleich mehrerer Insider und Outlets, wie das renomierte Nachrichtenportal Bloomberg, wurde der Release der "Nintendo Switch 2" intern von 2024 auf 2025 verschoben. Nintendo soll jedoch bestens auf den verspäteten Hardware-Release vorbereitet sein und "über ein Dutzend fertiger Titel verfügen", die laut Zippo jederzeit erscheinen könnten.

Unter diesen Spielen sollen sich die bereits erwähnten Pokémon-Spiele, aber auch Metroid Prime 4, nicht näher genannte Remaster und weitere Mario-Spiele befinden.

Wie bei Gerüchten üblich, solltet ihr die Informationen natürlich mit Vorsicht genießen. Jedoch zeichnet sich in den vergangenen Tagen immer mehr das Bild ab, dass wir in diesem Jahr keine neue Konsole von Nintendo mehr bekommen – dafür aber zwei neue und hoffentlich tolle Pokémon-Spiele.

Ein Remaster, ein neuer Hauptableger oder ein Spiel im Arceus-Stil, auf welches Pokémon-Spiel würdet ihr euch 2024 am meisten freuen?