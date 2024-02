Pokémon Presents 2024 angekündigt: Event findet in wenigen Tagen statt - Reveal neuer Pokémon-RPGs möglich

Zum Pokemon Day findet auch Pokemon Presents statt.

Am 27. Februar 2024 findet abermals der sogenannte Pokémon Day statt, an dem The Pokémon Company Neuigkeiten aus der Welt der Taschenmonster bekanntgibt. Nun hat TPC auch den traditionellen Livestream zu diesem besonderen Tag angekündigt. Also ja: Es gibt auch in diesem Jahr wieder ein Pokémon Presents-Event aka eine "Pokémon Direct".

Wann findet Pokémon Presents/ Pokémon Direct (Februar 2024) genau statt?

Datum: 27. Februar 2024 (Dienstag)

Uhrzeit: 15 Uhr deutscher Zeit (entspricht 6am PST)

Wo kann ich den Pokémon Presents 2024-Livestream schauen? Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Pokémon.

Was könnte gezeigt werden? Aus einem neusten Blogpost des bekannten Nintendo-Insiders Zippo geht hervor, dass angeblich zwei neue Hauptableger der Pokémon-Rollenspielreihe, also Gen 10, in diesem Jahr erscheinen sollen. Diese könnten im Rahmen des Pokémon Presents-Streams enthüllt werden. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Außerdem kamen in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Gerüchte zu Switch-Neuauflagen der beiden Editionen Pokémon Schwarz und Weiß auf. Gut möglich also, dass wir auf dem kommenden Event genaueres hierzu erfahren. Aber auch hierbei handelt es sich nur um Spekulation.

Nintendo Direct findet diese Woche statt

Vor dem Pokémon Presents-Event wird eine Nintendo Partner Direct stattfinden, auf dem Dritthersteller ihre neuen Spiele für die Nintendo Switch vorstellen und uns mit Updates versorgen.

Die Nintendo Partner Direct findet am morgigen Mittwoch, den 21. Februar 2024 statt, alle weiteren wichtigen Infos zum Event findet ihr hier:

Mehr zum Thema Nintendo Direct im Februar 2024 endlich offiziell angekündigt - Event startet diese Woche von Linda Sprenger

GamePro wird sowohl die Nintendo Direct als auch das Pokémon Presents-Event live für euch begleiten und euch pünktlich mit allen wichtigen Neuigkeiten, Ankündigungen und Trailern versorgen. Also schaut auf unserer Website vorbei!

