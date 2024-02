3D-Artist macht einfach sein eigenes Open World-Pokémon und es ist ein Traum für alle Fans

So haben sich viele Kinder wohl die ersten 3D-Pokémon vorgestellt.

Mittlerweile hat Pokémon den Sprung von 2D nach 3D geschafft und bietet eine offene Spielwelt, die Trainer*innen erkunden können. Leider hat der neuste Ableger der Hauptreihe, Karmesin & Purpur, die Fans durch seinen technischen Zustand enttäuscht.

Ein Pokémon-Fan hat sich deshalb ein Herz gefasst und ein Spiel entwickelt, das auf der ersten Generation von Pokémon basiert. Der 3D-Artist namens George K. präsentiert sein Werk auf der Behance-Seite und verrät, welches Spiel ihn dazu inspiriert hat.

Pokémon: Fan-Projekt sieht aus wie wahrgewordener Traum

Wie sieht das Projekt aus? Auf der Behance-Seite stellt der Künstler sein Spiel so dar, als wäre es ein offizielles Switch-Spiel. Überall ist das Logo der Nintendo Switch zu sehen und sein Spiel präsentiert er oft so, als würde es auf der Hybridkonsole laufen.

In dem Titel spielen wir einen Trainer, der dem Protagonisten aus Pokémon Rot & Blau zum Verwechseln ähnlichsieht. An seiner Seite befinden sich mehrere Pokémon aus der ersten Generation wie Pikachu und Evoli. Zusammen durchstreifen sie eine offene Spielwelt, in der die Taschenmonster frei herumlaufen.

Der 3D-Artist wirbt damit, dass viele Pokémon als Reittiere genutzt werden können. So können wir beispielsweise auf Lapras schwimmen oder auf Ibitak durch die Lüfte fliegen. Dadurch soll jeder Bereich erkundet werden können, den wir sehen.

Die Welt ist bunt und hell beleuchtet. Dadurch lädt sie direkt zum Erkunden ein. Das Spiel könnt ihr unter anderem bei PhillyBeatzU auf Twitter (bzw. X) sehen:

Wovon ist es inspiriert? George K. hat sich damit seinen Kindheitstraum erfüllt. Damals vor dem Fernseher hat er sich vorgestellt, wie wohl ein Pokémon-Spiel der Zukunft aussehen könnte. Das Spin-off Pokémon-Legenden: Arceus kam diesem Traumspiel sehr nahe. Dem 3D-Artist gefiel das Konzept des Spiels.

Deshalb nutzte er viele Elemente aus Pokémon-Legenden: Arceus, um sein eigenes Spiel zu gestalten. Das Kampfsystem ist beispielsweise genauso dynamisch gehalten. Wir können unsere Pokémon in einen Direktkampf schicken und dabei aus seinen Attacken wählen. Dabei wählen wir per Schultertaste das Pokémon, das wir in den Kampf senden.

Auch die Benutzeroberfläche erinnert stark an Pokémon-Legenden: Arceus. Es ist sogar möglich, wie in der Inspirationsquelle zu klettern. Allerdings kann der Trainer Rot selbst klettern, solange er genug Ausdauer hat. Im offiziellen Spiel war Klettern nur durch Snieboss möglich.

Stattdessen erhält Rot einen ähnlichen Ausdauerbalken, wie wir ihn aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild kennen.

Der Fan stellt sein Spiel zwar so dar, als wäre es ein offizieller Switch-Titel, doch am Ende der Seite folgt der Hinweis, dass es sich nicht um ein richtiges Spiel handelt. Es sei vielmehr ein Fan-Projekt, das seine Ideen und Konzepte zeigen soll.

Mal sehen, ob sich Nintendo und Game Freak eine Scheibe bei dem Spiel abschneiden werden. Womöglich könnte es dann ein Remake der ersten Generation geben, das so ähnlich aussieht wie das Projekt von George.

Wie kann ich es spielen? Leider ist es nicht möglich, selbst in den Titel hineinzuschnuppern. Das Fan-Projekt dient nur zur Konzeption und hat nicht einmal einen richtigen Titel.

Wie findet ihr das Fan-Projekt?