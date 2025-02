Segen und Fluch in einem: Neue Pokémon TCG Pocket-Karte bringt die Meta komplett durcheinander

Zyrus ist der Anführer von Team Galaktik und in TCG Pocket eine mächtige Trainer-Karte.

Seit wenigen Tagen ist das A2-Set (Kollision von Raum und Zeit) in Pokémon Trading Card Game Pocket verfügbar. Unter den neuen Karten befindet sich auch eine neue Trainer-Karte (in zwei Varianten), die die Meta ordentlich durcheinander wirbelt. Insbesondere wer gezielt darauf setzt, seine ex-Pokémon wieder auf die Bank zu schicken, bekommt in Kämpfen nun einige Probleme.

Zyrus' Trainer-Karte lässt viele Spieler*innen verzweifeln

Seit dem Release haben sich in Pokémon TCG Pocket ein paar besonders starke Decks herauskristallisiert. Mit jeder neuen Erweiterung wird die Meta zwar noch einmal erweitert bzw. angepasst, aber an dieser neuen A2-Karte verzweifeln reihenweise Spieler*innen, da sie Typ-unabhängig ist.

Die Rede ist von der Trainer-Karte (Unterstützer) Zyrus, die es im Palkia-Boosterpack in zwei Varianten gibt:

Zyrus (A2-150) - "normale" Version

Zyrus (A2-190) - seltene Fullart-Version

"Wechsel ein Pokémon von der Bank deines Gegners, dem bereits Schaden zugefügt wurde, in die aktive Position ein."

Anders ausgedrückt können wir nach dem Einsatz von Zyrus bestimmen, welches angeschlagenes Pokémon der Gegner wieder einsetzen muss, was dann meist damit endet, dass wir es direkt erledigen können.

Zyrus ist der Fluch der sogenannten Pivot-Meta: So macht Zyrus den Gegnern einen ordentlichen Strich durch die Rechnung, die erst mit ihrem ex-Pokémon ordentlich austeilen und es dann im angeschlagenen Zustand wieder schnell auf die Bank schicken, um es zu schützen.

Immerhin erhalten wir durch das Besiegen eines ex-Pokémon direkt zwei Punkte. Auch wenn wir pro Zug nur eine Unterstützerkarte einsetzen können, ist Zyrus damit ein wirksamer Konter gegen die sehr gängige Wechsel-Strategie – und damit Segen oder Fluch.

Pokémon TCG Pocket enthüllt neue Erweiterung und zeigt erste Karten

Noch effektiver wird Zyrus' Karte, wenn sie in Kombination mit Sabrina ausgespielt wird – zwei Züge hintereinander versteht sich, da auch Sabrina eine Unterstützer-Karte ist. So können wir nämlich in dem einen Zug den Gegner dazu nötigen, sein aktive Pokémon zu tauschen.

Das schwächen wir dann mit einem Angriff. Sollte der Gegner es danach sofort wieder auf die Bank schicken (und sich in Sicherheit wiegen), wird Zyrus im Zug danach eingesetzt. Statt dass der Gegner das Pokémon wieder auswählen darf, bestimmen wir das neue aktive Pokémon – das natürlich das vorab geschwächte sein wird, dem wir dann den Rest geben.

Auf Reddit wurde diese Kombi auch als "das pure Böse" betitelt:

"Ich benutze Sabrina gern, greife ihr Monster an und ziehe es dann mit Zyrus wieder heraus, wenn sie es zurückziehen. Das ist das pure Böse!"

Alternativ können Pokémon wie Kryppuk genutzt werden, um schon etwas Vorarbeit zu leisten, da sie Pokémon auf der gegnerischen Bank angreifen können.

Bei den Kämpfen könnt ihr seit dem A2-Set also auf noch so gute Meta-Decks wie Mewtu, Celebi oder Darkrai setzen, Zyrus kann euch am Ende dennoch den Sieg kosten.

Was sagt ihr zur neuen Zyrus-Karte? Spielt ihr sie selbst gern aus oder nervt sie euch nur noch?