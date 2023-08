Neue PS5-SSD im Amazon-Angebot: Holt euch jetzt 1TB Speicher mit Heatsink zum günstigen Preis

Bei Amazon gibt's die erst vor ein paar Wochen erschienene NVMe-SSD Crucial P5 Plus mit Heatsink jetzt günstig im Angebot.

Euch geht auf der PS5 langsam der Platz aus? Dann hat Amazon das passende Angebot für euch: Die erst im Juli erschienene Heatsink-Version der sehr gut für PlayStation 5 geeigneten NVMe-SSD Crucial P5 Plus bekommt ihr nämlich jetzt schon zum stark reduzierten Preis. Für die Version mit 1 TB Speicherplatz bezahlt ihr aktuell nur noch 74,99€ (UVP: 116,99€):

Damit ist die Crucial P5 Plus nochmal ein Stück günstiger als die beliebten PS5-SSDs Samsung 980 Pro und WD Black SN850X, deren Heatsink-Versionen ihr laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo für weniger als 84,99€ inklusive Versand bekommt. Falls euch 1TB Speicher nicht ausreichen, gibt es bei Amazon übrigens auch die 2TB-Version der Crucial P5 Plus im Angebot. In diesem Fall zahlt ihr noch 119,99€ (UVP: 175,99€):

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gültig sind. Sie könnten also jederzeit wieder verschwinden.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus PS5-SSD?

Die Crucial P5 Plus ist nicht nur schnell genug für die PS5, sondern dank ihrem Heatsink auch perfekt gekühlt.

Hohe Geschwindigkeit: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s ist die Crucial P5 Plus sehr gut für die PS5 geeignet, die 5.500 MB/s braucht. Zwar ist sie ein bisschen langsamer als die Samsung 980 Pro, die bei bis zu 7.000 MB/s liegt. In der Praxis fällt dieser Unterschied allerdings kaum auf. Mit bis zu 5.000 MB/s ist übrigens auch die Schreibgeschwindigkeit der Crucial P5 Plus sehr stattlich, das ist für den Einsatz in der PS5 aber weniger relevant.

PS5-kompatibler Heatsink: Die Heatsink-Version der Crucial P5 Plus verfügt über einen Kühlkörper, der problemlos in die PS5 passt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, viele Heatsinks sind zu groß für die Konsole. Zwar könntet ihr die SSD auch ohne Heatsink kaufen und in eure PS5 einbauen. Dann könntet ihr sie bei Amazon aktuell noch günstiger, nämlich für nur 59,90€ bekommen. Dann riskiert ihr aber, dass es zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommt.

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: