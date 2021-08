Neue Spiele der Woche bringen Fortsetzung eines Kultklassikers

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen für die PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Spiele in der Woche vom 23. bis zum 29. August 2021 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch rauskommen. Außerdem stellen wir euch ein potentielles Highlight etwas ausführlicher vor.

Spiele-Highlight der Woche

Psychonauts 2

Release: 25. August 2021

25. August 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Action-Adventure

Darum gehts: In Psychonauts 2 schlüpfen wir erneut in die Rolle von Raz, dem Protagonisten des ersten Teils. Raz tritt diesmal seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Psychonaut an. Psychonauten sind eine Gruppe psi-begabter Menschen, deren Aufgabe es ist, anderen mit ihren mentalen Problemen und Schwierigkeiten zu helfen. Doch allem Anschein nach hat sich ein Maulwurf in die Organisation geschlichen und es ist an Raz, eine Verschwörung aufzudecken.

Für wen lohnt es sich? Psychonauts 2 verspricht ein abgedrehtes Abenteuer für Actionliebhaber, Plattformer-Fans und alle, die ausgefallene Geschichten und Charaktere lieben, zu werden. Das Spiel befasst sich außerdem auf sensible Weise mit Themen geistiger Gesundheit.

Neue Spiele für PS4 und PS5

24. August: Aliens: Fireteam Elite

24. August: King's Bounty 2

24. August: I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar

25. August: Psychonauts 2

24. August: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (nur PS5)

25. August: Murder Mystery Machine

26. August: Traffic Jams

26. August: Hotel Life: A Resort Simulator

26. August: Tropico 6: Festival

27. August: Inked: A Tale of Love

27. August: Baldo: The Guardian Owls

27. August: Tormented Souls (nur PS5)

Welche Neuerscheinungen gibt es noch? Alle PS4-Releases 2021 haben wir für euch hier zusammengefasst. Eine Auflistung aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

24. August: Aliens: Fireteam Elite

24. August: King's Bounty 2

24. August: RIMS Racing - Standard Pre-Order Edition

25. August: Psychonauts 2

25. August: Darker Skies

25. August: Phoenotopia: Awakening

25. August: Mask of Mists

25. August: Mechstermination Force

26. August: Star Hunter DX

27. August: Zoffice

27. August: Space Station Sprint

27. August: Tormented Souls

Welche Releases gibt es noch? Eine komplette Übersicht über alle Xbox-Releases 2021 haben wir hier für euch zusammengestellt.

Neue Spiele für Nintendo Switch

23. August: Night Flight

24. August: Mickey Storm and the Cursed Mask

24. August: King's Bounty 2

25. August: Murder Mystery Machine

26. August: Garden Paws

26. August: Secret Neighbor

26. August: Orbibot

26. August: Off The Road Unleashed

26. August: Have a Blast

26. August: Hermitage: Strange Case Files

26. August: Wildbus

26. August: May's Mysteries: The Secret of Dragonville

26. August: Instant Farmer

26. August: Witch Hunter

26. August: Pretty Girls Panic!

26. August: Dark Thrones

27. August: No More Heroes 3

27. August: Titans Black Ops

27. August: One-Eyed Lee and the Dinner Party

28. August: Hammer 2 Reloaded

Was kommt noch raus? Sämtliche Switch-Releases aus dem Jahr 2021 findet ihr hier.

Vergesst nicht PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass !

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr dann ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt. Da sich der August dem Ende zuneigt, lohnt es sich, die kostenlosen Spiele noch abzustauben, bevor sie weg sind:

Hinweis: Die verschiedenen Abo-Services bieten uns darüber hinaus natürlich auch noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

